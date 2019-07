Comunicado de Recall – Penicos jato certo

A JatoPlast do Brasil, consciente de sua responsabilidade pela satisfação, pela integridade física de seus consumidores e zelosa pelo bom nome de sua marca no mercado nacional, vem a público solicitar o comparecimento às lojas de utilidades domésticas em geral dos proprietários de urinóis (penicos) produzidos pela empresa entre os meses de abril e agosto de 2018.

Testes recentemente realizados nos laboratórios de controle de qualidade em nossa unidade de Barra do Piraí detectaram que os lotes de número 9478AJL984-90, 3920BTM275-02 e 6781CPA440-35 dos modelos Jato Certo Confort Extra Plus, quando submetidos a condições extremas nos testes de resistência, apresentaram em 0,87% dos casos as seguintes anomalias:

– Deformidade discreta da alça por ocasião do transporte do quarto ao vaso sanitário, sempre que a quantidade de urina contida no produto ultrapassava a marca de 820ml.

– Descoloração precoce do plástico nos modelos de cor rosa, a depender da acidez da urina do usuário. Demais modelos da linha, nas cores verde, azul e terracota, não apresentaram alterações relacionadas a desbotamento, nos testes realizados consoantes às normas da ABNT.

– Jatos de urina com inclinação superior a 45 graus em relação à base do penico provocaram a dispersão de gotículas que podem, em casos extremos, levar ao alagamento das superfícies circundantes e até mesmo ao respingamento de urina diretamente sobre os pés, tornozelos, calcanhares e joelhos do consumidor.

Para mais informações e agendamento da troca dos produtos, solicitamos aos nossos clientes o contato com nossa Central de Atendimento 24 horas.