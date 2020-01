Meu querido Podcast

Os podcasts chegam chegando. Nada nem ninguém será capaz de deter sua avassaladora invasão. Como lebistes de aquário, reproduzem-se aos milhões e provavelmente, a esta altura, devem estar duplicando sua população a cada quinze dias. Dentre tantos, alguns se sobressaem pela originalidade ou valor utilitário, passando com louvor pelas provas da fila de banco e do trânsito engarrafado.

PODCAST DO IT YOURSELF

Faça você mesmo seu podcast, por meio de tutoriais detalhados e cheios de dicas superespeciais para “causar” neste novo e promissor circuito.

PODCAST PARA SURDOS

Possui tudo o que caracteriza um podcast convencional, com a diferença de ser gravado em vídeo e na linguagem Libras. Na verdade é um videocast, mas o importante neste caso é ser inclusivo e trazer o surdo para o universo podcast, mesmo que inaudível.

POD OU NÃO POD CAST?

Produzido pela Igreja da Gloriosa Vitória na Redenção Libertária, em episódios diários de 15 minutos. O formato é de perguntas e respostas, onde o Reverendo Falklander elucida os fiéis sobre o que é permitido e o que é vedado ao rebanho, à luz da tradicional doutrina.

PODCASTO

Como manter a virgindade, feminina ou masculina, em um mundo onde tudo converge para a mais desenfreada sem-vergonhice? Se este é o seu dilema, este é o seu podcast.

GRANDE SERTÃO: VEREDAS / A MONTANHA MÁGICA / ILÍADA / ODISSEIA / ULISSES (JAMES JOYCE)

Todas estas obras-primas em palatáveis drops, para os amantes dos clássicos e os interessados em encarar esse cipoal semântico sem ter que cansar a vista.

ZERO dB – THE LATEST VERSION

Sete dias por semana, uma hora e meia de silêncio absoluto para baixar e desfrutar. Um verdadeiro bálsamo contra o doentio burburinho urbano, substituindo com vantagens os protetores auriculares das melhores marcas. Zero decibel garantido, para sua meditação, sogras peçonhentas, chefes rabugentos, cunhados insuportáveis e tios do pavê.

PODCAST “OUVIDOS MOUCOS”

Quem disse que as fake news são privilégio exclusivo das redes sociais? Não, não e não: ouvintes de podcasts não poderiam ser colocados à margem da irrealidade nua e crua. Ainda que jamais se deva dar ouvidos a ela.

PUXE CONVERSA

Nada como um providencial podcast de assuntos variados para livrá-lo da falta do que falar. Do elevador à sala de espera das clínicas de impotência, safe-se de vez dos mais incontornáveis embaraços. Basta colocar os fones de ouvido e ouvir miríades de sugestões para engatar um animado papo.

BULA CAST

Ler bula, uma das mais maçantes tarefas já concebidas para o ser humano, pode ser algo um pouco menos odioso com a ajudinha destas pílulas, up to date com os últimos lançamentos da indústria farmacêutica.

TEM GENTE!

Um providencial dispositivo, instalado ao lado do compartimento de papel higiênico, em banheiros públicos ou privados, pode abastecer seu smartphone com variado conteúdo – ainda que sejam horas e mais horas de constipação intestinal que o ouvinte tenha pela frente.