Na cabeça do eleitor, o caos que tudo reflete

Dizer que o Brasil está fraturado após os recentes fiascos da nossa política é uma redundância.

A sucessão de decepções com episódios dos últimos dez anos está causando um verdadeiro caos na cabeça dos brasileiros. O justo seria dizer desde que Pedro Álvares Cabral aportou por lá.

Mas, vamos aos fatos:

Os escândalos de corrupção do PT e a decepção com o descaminhos adotados pelo partido, acabaram abrindo uma avenida de descontentamentos, que ganha uma dimensão maior quando o cidadão tem que lidar com as mazelas do dia-a-dia:

Salários baixos, violência nas ruas, escassês de empregos, só para citar algumas.

O golpe covarde sofrido por Dilma Roussef, foi uma rasteirada sem a menor cerimônia dada por seu vice Michel Temer. Quem apoiou deve ter se arrependido.

Coloquemos no caldeirão, agora, os mafiosos do PMDB do PSDB e a temperatura ferverá. Escondidos por detrás de uma máscara de centro-esquerda, representam o que há de pior na política.

Os partidos menores não são muito diferentes.

Adicionemos agora um legislativo podre, propenso a se corromper, lesando a nação sem um pingo de compaixão, reinventando as maracutais com a mesma habilidade com que um ladrão saqueia a casa de suas vítimas.

A cereja apodrecida do bolo é um judiciário tendencioso e sujo, que serve aos interesses dos partidos pelos quais foram indicados e a empresários donos das fortunas do país.

Não dá para engolir o que faz um Gilmar Mendes, por exemplo, que solta à revelia os poucos peixes graúdos que a justiça consegue enquadrar.

Isto revolta, claro. Tomara que agora se reflita nas urnas.

Tirá-lo de lá ainda não foi tentado.

Num país sério, o mais controverso magistrado de toda a história do Brasil já teria sido afastado e responsabilizado por seus desmandos.

Tudo isto deixa o cidadão confuso, desesperançado, sem saber direito o que fazer. Sempre omisso, ele parece agora querer se rebelar.

Enquanto não acham o fio da meada, encontraram uma arena para defenderem suas idéias e preferências, mesmo que isto signifique uma espécie de carnificina verbal, com agressões toscas, ameaças de chegarem às vias de fato e rompimentos que separam amigos e familiares, transformando-os em inimigos mortais.

É democrática a discussão das eleições, sabemos.

Acho-a salutar e consigo lidar com opiniões diferentes da minha sem perder o sono. Mas já fui ofendido, mais de uma vez, por pessoas que sequer me conhecem.

Jair Bolsonaro e Fernando Hadad, que aparecem como favoritos para a disputa de um eventual segundo turno, transformaram-se em emblemas de idéias opostas, provocando um enorme engalfinhamento e mútua rejeição entre as duas bases.

Com toda a polarização em torno da escolha do presidente, está passando despercebida a grande oportunidade de se fazer uma limpeza no Senado e na Câmara.

Não importa quem for o presidente, se não houver uma profunda mudança no Legislativo.

Está na hora de expulsar os ratos de Brasília e fazer uma limpeza geral.

Sem falar na oportunidade de retirar a imunidade parlamentar de muitos pilantras.

A hora é agora.

E o voto popular é o instrumento apropriado.