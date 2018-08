Nem Huxley previu assim

Recebo milhares de coisas por email e pelo Whatzapp. Nem sempre tenho tempo para ver e ainda me assusto com o fato de que me incorporei a essa nova forma de viver, sem me dar conta ou ter resistido o mínimo que tenha sido.

Por mais que eu ainda ache estranho e desaprove o fato de que quando dei por mim, já estava imerso até o pescoço neste tempo em que as pessoas passam mais tempo com os olhos fixos aos seus celulares do que aos olhos daqueles que fazem parte de suas vidas.

Sim, já não se olha nos olhos como antigamente.

Ontem recebi um destes arquivos e reparei que me integrei quase que totalmente ao novo modelo desta era de máquinas e computadores. Vivemos numa era pré-Jetsons e a transição foi fazendo seus bilionários e vítimas.

Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos – só para citar alguns – são os novos Einsteins, os Platões de uma história que ainda parece engatinhar.

Mas eu falava do arquivo e o compartilho agora, para que fafaçam uma reflexão:

Coisas que já mudaram e vão mudar mais ainda

1) O Spotify faliu as gravadoras;

2) O Netflix faliu as locadoras;

3) O Booking complicou as agências de turismo;

4) O Google faliu a Listel, Páginas Amarelas e as enciclopédias;

5) O Airbnb está complicando os hotéis;

6) O Whatsapp está complicando as operadoras de telefonia;

7) As Mídias sociais estão complicando os veículos de comunicação;

8) O Uber está complicando os taxistas;

9) A OLX acabou com os classificados de jornal;

10) O Smartphone acabou com as revelações fotográficas e com as câmeras amadoras;

11) O Zip Car está complicando as locadoras de veículos;

12) A Tesla está complicando a vida das montadoras de automóveis;

13) O E-mail e a má gestão complicou os Correios;

14) O Waze acabou com o GPS, que havia acabado com os charmosos mapas impressos em papel;

15) O Original e o Nubank ameaçam o sistema bancário tradicional;

16) A Nuvem complicou a vida dos Pen Drives, que suplantaram os obsoletos disquetes do gênese da era dos computadores pessoais;

17) O Youtube complica a vida das tvs. Adolescentes não assistem mais canais abertos;

18) O Facebook complicou a vida dos portais de conteúdo;

19) O Coaching mudou a forma de aprender, pensar e agir, levando a um novo modelo mental, gerando resultados extraordinários em um curto espaço de tempo nas organizações;

20) O Tinder e similares complicando baladas e outras formas convencionais de encontrar pessoas para namorar;

21) Com o Banco online não precisa mais ir até às agências;

E você acha que vai durar quanto tempo seu emprego na forma atual?

Você quer viver como vivia há 10 anos?

O texto é de autor desconhecido, e nos coloca diante de um cenário que nem mesmo o revolucionário Aldous Huxley imaginou, quando escreveu a sua obra prima.

Me desculpe, Mr. Huxley, mas Admirável Mundo Novo é para os fracos.