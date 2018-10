Nas redes sociais, mal saiu o resultado do primeiro turno das eleições-gerais, começou uma verdadeira onda de discriminação ao povo da região nordeste do Brasil, que votou robustamente em Fernando Haddad e Ciro Gomes.

Os estados nordestinos votarem em candidatos da esquerda não é novidade.

O povo da região se identifica muito com o ex-presidente Lula e sempre o apoiou.

O que é novidade é o sentimento anti-nordestino que se apossou do resto do país, especialmente nas regiões sudeste e sul.

“Nordeste envergonhando o Brasil. Depois vem pro sul atrás de emprego e vida melhor”, destilou um eleitor de Jair Bolsonaro, candidato que terminou o pleito como líder de votação e só não foi eleito no primeiro turno, em decorrência dos números registrados pelos adversários no nordeste.

“Nordestino vota no PT e depois vem pro sul vender rede e capa de volante de carro”, diz outro post no Facebook, curtido e compartilhado por milhares de outros internautas.

Fiquei preocupado.

Muito preocupado.

E não tive como não pensar no povo judeu, que é perseguido desde o início da civilização.

No século passado, quase foi exterminado pelos nazistas de Adolf Hitler, num dos episódios mais vergonhosos da história da humanidade.

O Brasil não seria o Brasil sem nenhuma de suas regiões.

Não seria o gigante que é sem os Pampas; sem o pantanal mato-grossense ou as montanhas de Minas Gerais.

Não seria o Brasil sem Aleijadinho e seus profetas de pedra-sabão.

Não o seria sem Mário Quintana.

Sem Manoel de Barros ou Carlos Drummond de Andrade.

O Brasil não seria o Brasil sem Pelé e Garrincha.

O Brasil não se seria sem os brasileiros brilhantes de cada uma de suas regiões.

Não o seria sem as composições de Tom Jobim e a voz de Milton Nascimento.

Não o seria sem Tonico e Tinoco, sem Lima Duarte ou Rolando Boldrin.

Ele não se seria sem a floresta amazônica e a luta de Chico Mendes.

Não seria tão imenso sem o colosso paulista e o legado do movimento modernista de 1922.

O Brasil não seria o Brasil sem os cafezais de Cândido Portinari.

Não seria o Brasil sem Cartola e Noel; e as visões do Pão de Açúcar e do Cristo Redentor em seus cartões postais.

Da mesma forma que não seria o Brasil sem as águas claras de Amaralina e os sambas de Dorival Caymmi.

Jamais estaria completo sem as velas das jangadas de Mucuripe ou os mamulengos de Olinda.

O que seria o Brasil sem Ariano Suassuna ou João Cabral de Melo Neto?

Já pensaram em um Brasil sem Luiz Gonzaga, o rei do baião?

Um Brasil sem o movimento da Tropicália ficaria incompleto.

Sem Caetano.

Sem Torquato.

Sem Gil.

Assim como não se completaria sem o azul do mar da Pajuçara ou as tartarugas depositando ovos nas areias de Fernando Noronha.

Portanto, valorizemos esta parte tão importante daquilo que somos e faz de nós um país de dimensões continentais, com uma cultura diversificada e formas diferentes de ver e participar da vida da nação.

Tudo isto dito e posto, eu recolhi uma frase bem-humorada de uma internauta do Rio de Janeiro:

“Fuso horário é uma loucura, né?

No nordeste é 2018, no resto do Brasil ainda é 1964.”

Sorri com a espiritualidade da moça, mas a frase ficou dando voltas em minha cabeça, provocando uma profunda reflexão.

1964 em pleno 2018?

Espero que não.

1964, nunca mais.