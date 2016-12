O gosto novo da vida

Com o avanço da idade comecei a curtir alguns prazeres que me passaram despercebidos até aqui. E eu não sou o único cinquentão a descobrir gosto pelas coisas negligenciadas ao longo da vida.

Acho que isto se aplica bem àquela máxima de que tudo na vida tem o seu momento, a sua hora, a sua vez.

Conheço pessoas que, à medida que foram ficando mais entradas na vida, começaram a fazer coisas que sempre quiseram fazer, mas que por um motivo ou outro não conseguiram.

Tem gente que foi aprender a dançar gafieira, entrou na aula de violão ou fez curso de artesanato depois dos cinquenta. E existem outros que hoje gastam seu tempo e dinheiro conhecendo o mundo. O que é muito legal. Mais vale um gosto do que cem mil reis, diz o bordão.

Ainda quero me juntar ao grupo dos viajantes e sair por aí conhecendo o mundo.

Por enquanto isto não passa de uma vontade, um rascunho, mas já tenho uma lista de lugares desejáveis, que espero conhecer.

Austrália e Nova Zelândia anseiam por mim, tenho certeza.

E ainda quero beber uma pilsen bem gelada em Praga, ou saborear um entardecer olhando o sol sumir detrás de uma pirâmide egípcia.

Ficarei com as batatas da perna doendo ao subir Machu-Pichu, eu sei, mas sei também que uma taberna andaluza é meu habitat natural. Sempre foi.

Enquanto não chega a hora de fazer as malas e sair por aí, vou aprendendo novas coisas velhas.

No início desta primavera americana eu recomecei uma hortinha lá em casa. Nada de excepcional, complemento de algo que tentei fazer o ano passado e não dei conta.

Tenho umas 30 mudas de jiló em “andamento” e umas 50 de pimenta biquinho, bem como cerca de 50 pés de tomate, germinados a partir de sementes trazidas na mala do amigo Ailton de Souza.

No ano passado plantei uma amoreira e uma videira, que já estão dando frutos. Tem também um pé de framboesa que ainda não disse ao que veio.

Na parte do fundo da horta tenho alguns pés de tomates raros, cebolinha, tomilho, estragão, alecrim, manjericão e salsinha. Pouca coisa, mas tenho tido enorme alegria em cultivá-los, como meu pai fazia quando vivia na roça, em Mutum-MG.

Seu Antonio cultiva este gosto pela plantação até hoje em sua casa de quintal maravilhoso, com suas couves, ervas aromáticas, pitanga, abacate, mandioca, mamão, manga, goiaba, fruta do conde e tantas outras coisas boas, que ele compartilha generosamente com os vizinhos de Betim.

Da minha hortinha em New Jersey eu cuido duas vezes por dia. E estou adorando tudo isto.

Rego, podo, meto a mão na terra e sinto-me com mais energia do que tive nos anos anteriores de minha vida. Sinto-me bem. De verdade, bem.

Colocar as mãos na terra reenergiza e remoça a gente e, se tudo der certo, eu talvez consiga viver mais de oitenta anos, como está vivendo o meu pai.