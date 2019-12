O mundo não acabou

O pastor evangélico disse ter recebido uma mensagem direta do Chefe e anunciou que deste fim de semana não passaríamos. Foi uma confusão.

Muita gente ficou esperando a chegada de Jesus Cristo para o julgamento final, mas acabou ficando na base do dito pelo não dito e a vida continuou.

O que você fez, enquanto esperava o mundo acabar?

Não acreditou e ficou na sua tocando o dia?

Ou ficou ressabiado, meio que duvidando, meio que acreditando, como alguns?

Conheço uma moça que foi ao cabeleireiro e vestiu roupa de gala para o encontro com o Senhor.

Ela esmaltou as unhas de encarnado, enfiou-se num longo negro, justíssimo, e subiu em uns salto-altos de abalar Bangu.

Outro amigo meu, lá na Bahia, fez sua última ceia.

Ele tomou umas cervejas, entupiu-se de acarajé e vatapá, acendeu um cigarrinho do capeta, deitou numa rede e ficou ali, de olho na chegada do filho de Deus.

De minha parte, não acreditei nas previsões do pastor Harold Camping, mas mineiramente fiquei matutando.

Sintonizei na CNN lá pelas 4 da tarde e aguardei, horas a fio, quase achando que assistiria ao vivo e em cores a chegada do nosso momento final.

E se pastor for mesmo um profeta do Apocalipse? Como seria o nosso fim?

Seria uma espécie de Big Brother em que todos sairiam da casa e ninguém ganha um milhão?

Seria um novo Armagedon?

Seria como num filme de ficção científica de Spielberg ou como numa novela das oito?

Seria uma explosão nuclear?

Um tsunami?

Um carnaval?

Um pregão da Bovespa?

Um gol do Corinthians?

Fui dormir bem tarde, extenuado, frustrado e vencido pelo cansaço.

Levantei no dia seguinte, desconfiado, fui até a janela do quarto, pé ante pé e olhei pela greta da veneziana: sim, estava tudo no mesmíssimo lugar.

Consegui escutar a algazarra da passarinhada fazendo festa e um caminhão barulhento, queimando óleo diesel numa rua adjacente.

Não, nada mudou.

Mas poderia ter mudado.

Já imaginaram se a humanidade encarasse essa nova manhã como uma segunda oportunidade?

Já imaginaram se cada pessoa que vivesse no planeta resolvesse, de comum acordo, mudar tudo?

– Sim, o velho mundo acabou, mas vamos reconstruir outro novinho em folha. Vamos passar a humanidade a limpo!

Seremos nós, homens e mulheres do planeta, os criadores deste novo lugar. Seremos os novos parceiros de Deus e aboliremos a religião.

Nunca mais seremos homem-lobo-do-homem. Nunca mais seremos canibais de nós próprios.

Desaparecerão os tiranos, os truculentos e os vendedores da salvação.

Será um lugar melhor, mais justo, tolerante e sem desigualdades.

Um lugar em que as palavras fome e guerra serão apagadas do dicionário.

Deste mesmo dicionário desaparecerão o preconceito, a ganância e a violência.

Leveza, generosidade, gentileza, cordialidade e solidariedade virarão verbos.

Neste novo mundo, homem e mulher serão a mesma coisa.

Será um lugar em que crianças e idosos serão respeitados e cuidados.

Um lugar em que a vida será preservada e terá valor superior ao de qualquer comodidade de mercado.

Valerá mais que petrodólares ou ações de Wall Street.

Mais que ouro. Mais que prata. Ou qualquer outro vil metal.

Neste novo mundo sem fronteiras e de bandeira única, a consciência ecológica e o respeito aos direitos humanos serão praticados com a naturalidade dos que respiram o ar puro.

E cada cidadão será livre para pensar, se expressar e ser.

Já imaginaram se o mundo – esse novo mundo! – estivesse apenas começando…

Já imaginaram?