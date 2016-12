Minha amiga Dani foi buscar a filha na escola e ficou sabendo que as aulas haviam sido suspensas por conta de uma situação desagradável que havia acontecido. Como estavam às vésperas do Dia do Pais, a atividade de classe para as crianças, naquele dia, era recortar um pedaço de cartolina, fazer um cartão com um desenho de próprio punho e escrever uma mensagem bonita. O problema começou quando uma das meninas da sala perguntou para a professora como deveria fazer, já que sua mãe é casada com outra mulher.

A professora ficou atrapalhada e, sem saber como conduzir a conversa, retirou a menina de sala e foi até a diretora, que coçou a cabeça e resolveu pedir a ajuda da psicóloga. Conclusão: as mães da menina foram chamadas e ao se depararem com aquele imbróglio humilhante, de inacreditável falta de tato, botaram a boca no trombone e decidiram encontrar outra escola para a filha. Com toda razão.

Minha amiga aproveitou a oportunidade e, no caminho de volta pra casa, abriu uma conversa séria com a filha, dentro dos princípios do “politicamente correto”.

– Querida. Hoje em dia existem famílias diferentes, que não são assim como a nossa, um pai e uma mãe. Algumas mães criam os filhos sozinhas, outras casam de novo e as crianças ganham outros irmãos, filhos do novo pai. Às vezes, os pais separam e as crianças passam a viver em duas casas. Um pouco lá, um pouco cá.

Seguiu naquela ladainha, tentando conduzir um papo-cabeça e a guria quieta, só escutando.

– Então… Há situações em que o pai fica com a guarda dos filhos, ou a mãe, ou os avós. E há outros modelos de casal, com outro tipo de relação afetiva, quando o pai arranja um namorado, ou a mãe casa com uma outra mulher. É o caso da tua amiguinha…

Foi quando a filha se manifestou. Arregalou os olhos e abriu um sorriso:

– Ô sorte. Já pensou? Duas mães e nenhum pai.

Meu amigo Bob, marido de Dani, quando ficou sabendo do comentário da filha, entrou em depressão profunda. Mas sobreviveu e já está melhorando. Tem recebido acompanhamento psicológico e está superando tudo com a ajuda de medicamentos.