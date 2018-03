Recife é uma festa. Fui dormir às quatro da manhã, depois de fazer show no belíssimo Teatro de Santa Isabel e sair para jantar com amigos. Eu estava hospedado num hotel na praia de Boa Viagem, de frente pro mar. Natureza exuberante, céu azul, água cristalina e… tubarões.

Tudo bem, com tanta coisa bonita, quem é que liga para tubarões?

É só não entrar na água.

Às sete da manhã, ou seja, depois de dormir apenas três horas, comecei a escutar som de microfones sendo testados. Pensei que estava sonhando com minha própria equipe trabalhando, mas não. Estavam preparando o palco para um show de pagode. Na areia da praia, em frente ao hotel.

Levantei, passei uma água no rosto, fechei um mate e fui pra janela. Vou fazer o quê? Resolvi entrar no clima.

Aí começou o batuque. Foi juntando gente, juntando gente e em pouco tempo havia uma multidão cantando e dançando os sucessos radiofônicos. Aprendi até uma coreografi a: “Direita, esquerda, lá em cima, palminha.” Tentei incluir os movimentos na minha apresentação daquela noite no teatro, mas fui vetado pelo diretor do espetáculo. Os músicos da banda fi caram debochando, dizendo que eu não tinha sido aprovado pelo controle de qualidade. Pura inveja.

Voltando à janela. Eu já estava animado, sambando, reproduzindo razoavelmente as coreografi as que as bailarinas-contorcionistas ensinavam. Foi quando surgiu, não sei de onde, um trio elétrico tocando frevo. E mais outro. E mais um. Eram três trios elétricos, um berrando mais do que o outro, somados ao som que vinha do palco. Virou uma guerra de alto-falantes. E eu no meio. Na janela.

Liguei pra recepção para arrumarem meu quarto. O rapaz me atendeu gaguejando: “Olhe… Socorro…” Fiquei preocupado: “O que foi, está sendo assaltado?” E ouvi de volta: “Não, não. Socorro é o nome da camareira. Ela sumiu, acho que está lá no show da praia…”

A coisa estava passando dos limites. Desci até o saguão para reclamar com a gerência. A confusão era enorme. Um grupo fantasiado tomava conta do lobby gritando, batendo tambores e agitando bandeiras do Náutico, do Santa Cruz e do Sport. Uma morena, com uma peruca enorme com todas as cores do arco-íris, olhou pra mim e gritou: “Ôxe!

É Kleiton e Kledir!” Assim mesmo, como se eu fosse duas pessoas numa só. Fui cercado pela multidão e carregado para o pagode da praia. De onde, lá pro fi m da tarde, fui resgatado pelo meu produtor, pois estava na hora de irmos para o teatro.

Cheguei exausto pra fazer o show, mas feliz da vida. Recife é uma festa. Se nessa época do ano é assim, imaginem no Carnaval. Já me inscrevi pra desfilar no Galo da Madrugada, em fevereiro. Quando voltar, eu conto.

Quer dizer, se eu conseguir voltar. Ôxe!!!