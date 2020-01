Papagaio de laboratório

Uma das minhas especialidades é ficar pensando bobagem. Entre essas elucubrações reincidentes, que só fazem obscurecer ainda mais o meu processo de raciocínio, está a criação de bichos com alterações genéticas. Um tempo atrás, eu havia sugerido a criação de um papagaio que não fala palavrão, ideal para quem tem criança em casa.

O papagaio é um bicho com grande potencial, as possibilidades de se mexer no seu DNA são enormes e tentadoras. É uma ave estranha, o único passarinho que fala. Desconfio que seja resultado de uma mutação genética espontânea ou de uma aventura na selva, um improvável acaso da natureza que misturou, em algum lugar escondido da floresta, a tal ave colorida com um ser humano. Seguindo esse raciocínio, cheguei à conclusão de que Elke Maravilha é uma prima distante, de uma linhagem especial, evoluída, com dotes artísticos.

Um detalhe curioso é que um papagaio chega a viver 200 anos e, com a idade avançada, perde a cor esverdeada da plumagem. Vai ficando acinzentada, como os nossos cabelos. Viu só? Isso pode ser a prova definitiva.

Voltando ao laboratório. Seguem algumas idéias:

– Papagaio que não fala – pra quem gosta de silêncio.

– Papagaio que fala chinês – a China é hoje o grande mercado consumidor, com 1,5 bilhão de pessoas. Deve ter um monte de chinês que gosta de papagaio. Vai vender que nem pastel em feira.

– Papagaio numérico – só fala números e funciona como calculadora.

– Papagaio que conta anedotas de papagaio.

– Papagaio poeta – você pode escolher o seu estilo preferido. Poesia clássica, moderna, sonetos, redondilhas.

– Papagaio cantor – com microfone e botão de volume. Rock, MPB, bossa nova, hip hop…

– Papagaio enciclopédia – espécie de arquivo ambulante com memória privilegiada, onde armazena todo o conhecimento humano. Ótimo para as crianças levarem para a escola em dia de prova.

– Papagaio de pirata – papagaio boa pinta, que está sempre sorrindo e disposto a posar para fotografia. Um bom companheiro para animar aquelas enfadonhas fotos de família em aniversário.

– Louro José – clone do famoso artista de televisão, parceiro da Ana Maria Braga. Vai custar um pouco mais caro pois terá que pagar direitos autorais.

Se você se entusiasmar e resolver criar seu próprio papagaio, ótimo. Divirta-se! Só não envie pra mim, eu já tô cheio de ideias.