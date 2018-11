Papai engenheiro

Não sei quem é o autor. Recebi pela internet e lembrei do meu pai. O filho quer dormir e pede para o pai contar uma história. Como o sujeito é engenheiro…

“Era uma vez três porquinhos: P1, P2 e P3. E um Lobo Mau, por definição, LM, que vivia atormentando os pobres suínos. P1 era inteligente e formado em Engenharia. P2 era arquiteto e vivia perdido em devaneios estéticos, desprovidos de cálculos rigorosos. P3 fazia Estilismo e Moda na Belas Artes. LM, era Mau nível 8,75 (arredondando a partir da 3ª casa decimal, para cima). Era também um investidor imobiliário sem escrúpulos e cobiçava a propriedade que pertencia aos Pn (onde ‘n’ é um número natural que varia entre 1 e 3), visto que o terreno era bem localizado, de boa conformidade geológica e ótima configuração topográfica. Nesse promissor perímetro, P1 construiu uma casa de tijolos, sensata, lógica, bem planejada. Já P2 montou uma casa de blocos articulados feitos de mogno, que mais parecia um castelo Lego tresloucado. P3 planejou no Autocad e montou ele mesmo, com a ajuda de barbantes e isopor, uma cabana de palha com teto solar e achava aquilo ‘o máximo’. Certo dia, LM foi até a propriedade dos suínos e encontrou P3: “Corra, porque vou gritar e gritar, e chamar o CREA para denunciar sua casa de palha projetada por um formando em Futilidades Visuais!”. P3 ficou magoado e assistiu impotente aos fiscais do CREA botarem tudo abaixo. Então, correu para a casa de P2. Quando chegou lá, encontrou LM gritando: “Abra essa porta P2, ou vou gritar e gritar e chamar o Ministério do Meio Ambiente, para denunciar que você usou madeira nobre de áreas não-reflorestadas e areia da praia para misturar no concreto”. Ato contínuo, uma multidão ensandecida de eco-militantes invadiu o ambiente, vandalizou tudo e ocupou os destroços, pichando e gritando palavras de ordem. O suíno arquiteto e o… estilista correram para a casa de P1 e contaram que suas casas haviam sido destruídas e os terrenos desapropriados. Ato contínuo, chegou LM. “P1, abra esta porta e assine este contrato de transferência de posse de imóvel ou eu vou gritar e gritar e jogar os fiscais do CREA em cima de você. E se for preciso até aquele pessoal do CONFEA”. Ato contínuo, chegaram os fiscais. Encontraram todas as taxas e obrigações pagas, e saíram sem nada argüir. Então LM gritou e gritou pela segunda vez, e veio o representante do Ministério do Meio Ambiente, mas todo o projeto de implementação da casa de P1 era ecologicamente correto. Cansado e esbaforido, o vilão lupino resolveu agir de forma irracional: escalou a casa pela parede, subiu até a chaminé e resolveu invadir o ambiente através desta. Mas quando pulou para dentro daquele tubo de exaustão de fumaça da lareira, o sensor térmico de um dispositivo mecatrônico instalado por P1, captou sua presença e ativou uma catapulta que o impulsionou para cima, com uma força de 33.300 N (Newtons) e uma inclinação de 32,3° em relação ao solo. LM subiu aos céus, numa trajetória parabólica estreita, alcançando o ápice a 200 metros do chão, onde sua velocidade vertical chegou a zero.

Agora, meu filho, antes que você pegue no sono e admitindo que a gravidade vale

9,8 m/s², calcule:

a) a massa corporal do lobo. b) o deslocamento do vilão no eixo ‘x’, tomando como referencial a chaminé da casa. c) a velocidade de queda de LM quando este tocou o chão (considere o atrito pela resistência do ar).

Depois que terminar a tarefa, tenha uma boa noite”.