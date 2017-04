Papoulas do Ironbound

Eu vivia em Governador Valadares quando me falaram de Newark pela primeira vez. Disseram-me que era uma cidade em New Jersey, onde eu não precisaria falar inglês. Milhares de brasileiros, especialmente mineiros de minha região, desembarcavam diariamente nos aeroportos norte-americanos todos os dias e eu queria ser um deles, que teriam a língua de Camões como forma de expressão não-oficial.

Eu vivia um momento interessante no Brasil e algumas portas se abriam para a literatura que eu, prematuramente, ia produzindo. Mas o medo do fracasso foi maior e eu emigrei.

A minha geração é uma das sofridas de que se tem notícia nas terras brasileiras. É como se tivéssemos sido condenados a desempenhar papéis menores no filme da história.

Nasci em 1962, quase dois anos antes da famigerada revolução de março de 1964 e me juntei a tantos outros brasileiros. Talvez tenha sido por isto que emigramos tanto e que tenhamos enchido as páginas de estatística do Censo, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas também em outros países do mundo.

Cheguei em New Jersey em abril de 1984 e fui viver em East Orange, junto com outros dez brasileiros em um apartamento de três quartos. Quando trouxeram-me a Newark, pela primeira vez, em um domingo de primavera para assistir um jogo do United Brazilians, eu quase enlouqueci.

Além de ver um bom jogo de futebol, encantei-me com o comércio português e as pessoas que viviam no bairro do Ironbound. Foi como se eu estivesse em um outro país, dentro de um lugar que já me era estrangeiro. Mas se tratava de um lugar com o qual eu já tinha uma familiaridade que ia além do idioma.

Comi na padaria Teixeira’s o meu primeiro pastel de nata (que no Brasil chamam de pastel de Belém); devorei meus primeiros tremoços no Café Central e passei a gostar mais da Sagres do que da Brahma, cerveja que eu tanto apreciava em Minas Gerais.

Trabalharia de lava-pratos, garçom, encarregado e depósito de produtos de informática e até de servente de pedreiro. Nesta última função, devo ter sido o pior profissional da construção civil com passagem pelo Estado Jardim. Tento atribuir o fraco desempenho à velha insônia, à boemia e aos abusos de um rapaz ainda muito jovem e sedento de viver.

Acabei me acalmando e encontrando raiz por aqui mesmo. Tudo o que sei da vida adulta aprendi na Ferry Street e arredores. De bônus, descobri Portugal, um lugar que parece ter sido sempre meu e onde eu me sinto absolutamente em casa.

É por este motivo que escolhi Newark para para dar o pontapé na turnê mundial de divulgação de meu novo livro, Papoulas de Kandahar. A digressão percorrerá cinco continentes e só me devolverá ao convívio da família no final de novembro.

Por que Newark?

Ora, assim como Governador Valadares, de onde saí aos 21 anos, Newark é o lugar que chamo de casa e onde me sinto confortável.

Sempre achei que a cidade merecesse mais e melhor. Por isso – e por muito mais – investi na cada centavo que ganhei por aqui e sei que sentiria muita saudade, caso tivesse que viver longe do ironbound. Sim, existe a possibilidade de viver em outro lugar (sempre tem!), mas isto não apaga o fato de que aqui é onde finquei minhas raízes mais profundas.

Portanto, é aqui que escolhi para lançar Papoulas de Kandahar, meu mais novo livro.

Nesta sexta-feira, dia 21 de abril, estarei na Shiman’s Galery (113 Monroe St) , às sete da noite, recebendo os amigos e autografando a obra, que vem sendo recebida com críticas bastante animadoras, no Brasil.

Prometo que, todas as vezes em que eu estiver apresentando o livro, seja em São Paulo, no Rio, na Espanha, em Tóquio, na Ilha da Madeira ou onde quer que seja, estarei dizendo, a quem interessar possa, que as minhas Papoulas de Kandahar são, na verdade, da Ferry Street.