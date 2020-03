Fala, gente. Tudo bem? Bom, hoje aqui no nosso canal “Faça você mesmo” temos um tutorial pra lá de interessante. O passo a passo do passo a passo!

Todos os dias, recebemos centenas de mensagens solicitando que a gente faça um vídeo mostrando o caminho das pedras, com dicas que tornem menos árdua a tarefa de caminhar com as próprias pernas.

Antes de começar, um aviso importante. Particularmente, eu aconselho você a treinar bastante em casa, que é um ambiente seguro, e só depois sair para a rua. Tá certo?

Então, vamos lá. A primeira coisa é escolher com qual pé você prefere dar início ao passo a passo. E aí você tem duas opções: o direito e o esquerdo.

Escolhido o pé, olhe para a frente e movimente a respectiva perna de forma a posicioná-la de 40 a 50 cm adiante do seu corpo.

Próxima etapa: trazer para a frente o pé que ficou para trás. E aí você me pergunta: tá, mas como é que eu faço isso?

Simples. Você apoia o peso do corpo no pé que até então estava na frente, levanta o pé que estava atrás de maneira que este possa estar adiante de si. E assim você vai alternando entre um e outro. Parece difícil? E é. Mas tudo na vida é aprendizado e prática, com o tempo você vai pegando o jeito! Se eu consigo, você também vai conseguir.

Bom, uma vez compreendida e praticada esta estapa, vamos aumentar um pouquinho a dificuldade. É hora da gente tentar unir o caminhar com o respirar. Eu sei, você deve estar aí dizendo: poxa, meu, como é que eu vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo?

Então… o pulo do gato é juntar paciência e perseverança. Desistir, jamais! Veja, por exemplo, os malabaristas de circo. Começam treinando com dois malabares, depois três, quatro e por aí vai. Tudo se resume em ter a atenção focada no movimento alternado de ambos os pés e na dinâmica do processo inspiração/expiração. Fui claro?

Continuando, pessoal. Depois de unir o caminhar com o respirar, você vai perceber que não conseguirá ir muito longe se não estiver enxergando o caminho. Para isso é necessário que, no decorrer do trajeto, seus olhos estejam suficientemente lubrificados – e essa lubrificação só acontece se você piscar os olhos de forma eficaz e em intervalos regulares.

Vamos tentar? Uma dica para os iniciantes é praticar separadamente os processos, pra depois uni-los. Assim: primeiro você domina o caminhar, depois você se concentra na inspiração e na expiração, e por fim dedica pelo menos uns três dias inteiros ao piscar de olhos. Aí sim, você vai tentando fazer simultaneamente as três atividades.

O importante é não ficar assustado com essas etapas todas. No começo é sempre mais difícil, você tem que memorizar a sequência e ir aos poucos incorporando a nova prática à sua rotina. Exercitando diariamente, a coisa vai ficando mais natural.

Se você gostou de mais este vídeo do nosso canal, já sabe: não se esqueça de dar a sua curtida, deixe aí embaixo o seu comentário e compartilhe com os amigos os nossos conteúdos, tá bem? Tchau, até a próxima!

Esta é uma obra de ficção.