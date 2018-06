A expressão “Pé de Pilão” vem dos versos de uma cantiga popular africana, que as crianças dos séculos XVIII e XIX usavam para brincar de “belisco”, um jogo de rua. “Pé de pilão / Carne seca com feijão / Arreda camundongo / Pra passar o batalhão”.

Inspirado nessa brincadeira, Mario Quintana escreveu um livro/poema que virou um clássico da literatura infantil: “Pé de Pilão”. Tempos depois, o compositor Claudio Levitan adaptou a obra para o teatro e fez uma opereta em parceria com Nico Nicolaiewsky e Vitor Ramil. Entusiasmado com o projeto, compus na época, com o Vitor, uma canção para o musical.

Agora, na produção de “Par ou Ímpar”, nosso trabalho infantil com o Grupo Tholl, Kleiton e eu incluímos a música no espetáculo. “Pé de Pilão” é uma marcha contagiante, que tem arrastado público e artistas em uma parada divertida através dos corredores dos teatros. Destaque para João Bachilli de Mor da banda, Evelyn Araújo de mascote e Fabiana Karla realizando seu sonho de ser baliza. Maravilhosos.

A música é o tema de uma certa Turma do Pé Quente, um batalhão “do bem” em movimento. Uma trupe mambembe que sempre me traz à mente a imagem do Exército de Brancaleone, filme de Mario Monicelli, com Vittorio Gassman no papel principal. É uma turma destrambelhada, mas cheia de confiança e autoestima, que enfrenta qualquer desafio, “topa qualquer questão” e “de carona na imaginação”, segue sempre em frente “até o final feliz”.

Este desfile animado que encerra o espetáculo em clima de festa e alegria faz um resumo, não um resumo da ópera, mas sim do espírito mágico de um lugar encantado chamado Par ou Ímpar.

Pé de pilão / Arreda camundongo pra passar o batalhão / Sai da frente que atrás vem gente / Muita atenção / Que aí vem a turma do pé quente / Pé de pilão / Olha o corre-corre da corrente // Pé de pilão / A gente inventa e topa qualquer questão / De carona na imaginação / Vamos em frente até o final feliz // Pé de pilão / Pobre de quem atravancar o caminho / Eles todos passarão / E eu passarinho.