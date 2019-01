Pode Escrever!

Lista de resoluções de Ano Novo – 2016

– Perder peso (de 100, diminuir para, pelo menos, 80).

– Entrar em uma escola de idiomas para aprimorar segunda língua.

– Parar de engolir sapo no trabalho.

– Planejar viagem para a Europa.

– Correr 10 km por dia.

– Desativar perfil do Orkut e criar conta no Facebook.

Lista de resoluções de Ano Novo – 2017

– Perder peso (de 110 diminuir para, pelo menos, 100).

– Aprimorar a segunda língua, com curso grátis na internet.

– Mandar o patrão à merda e comprar uma franquia.

– Planejar viagem para Buenos Aires.

– Correr 3 km por semana.

– Abandonar o Facebook.

Lista de resoluções de Ano Novo – 2018

– Perder peso (de 128 diminuir para, pelo menos, 110).

– Aprimorar a segunda língua, assistindo a Oprah sem legenda.

– Tentar vender a franquia e, com o dinheiro, ser franqueado de outra marca e outro mercado.

– Planejar viagem para Itaquaquecetuba.

– Caminhar após as refeições.

– Abandonar o Instagram.

Lista de resoluções de Ano Novo – 2019

– Anunciar esteira, bike ergométrica e balança no Mercado Livre.

– Iniciar o aprendizado da terceira língua, já que a segunda eu não começo nunca mesmo.

– Passar o ponto onde funcionava a franquia e, com o dinheiro, começar a pagar o estoque encalhado para o franqueador.

– Promoção “Viagem dos seus sonhos”: preencher os cupons e depositar na urna do supermercado.

– Consultar o “Reclame Aqui” sobre aparelho de ginástica passiva.

– Abandonar o Tinder.