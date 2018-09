Presidente da República é a melhor profissão do Brasil. O cara ganha um bom salário, tem casa, comida, roupa lavada, empregados, mordomo, carro à disposição — com motorista — e até avião particular.

E tem mais, não precisa pagar conta de luz, água, telefone, TV a cabo e nem a fatura do cartão de crédito. É o sonho de qualquer brasileiro. Não é preciso muitas qualifi cações para o cargo. Você pode até mesmo não ter a menor experiência administrativa. Qualquer um pode se candidatar. Essa é a parte bacana da democracia, você não precisa ser um doutor. Não precisa saber falar inglês, espanhol e nem mesmo o português.

Agora, se você quiser um emprego como o de gari, por exemplo, aí é diferente.

Vai precisar, pelo menos, ter cursado o ensino fundamental.

A maior difi culdade para se conseguir esse emprego é que só há uma vaga e a escolha é feita através de eleição por voto popular. Calcula–se que o candidato precise de uns 50 milhões de votos para se eleger, ou seja, o cara tem que ser bem popular, tipo assim, um galã de novela ou um cantor sertanejo.

Claro, como qualquer emprego, sempre tem um lado chato.

Você terá que comparecer a festas, jantares e recepções o tempo todo e, como não pode fazer desfeita, é bem possível que aumente de peso.

Também a taxa de colesterol costuma disparar, por causa do consumo exagerado de caviares, queijos e vinhos de safra especial.

Antes de tudo, para chegar lá é preciso fazer campanha eleitoral e prometer uma série de coisas, mesmo que depois não sejam cumpridas.

Anote aí algumas sugestões: criar 10 milhões de empregos, baixar os juros da economia, fazer a reforma tributária, acabar com a corrupção, promover o desenvolvimento sustentável e resolver defi nitivamente os problemas de segurança, educação e saúde deste país. Pronto, você tem aí um esboço de programa de governo e já pode se candidatar.

Quem consegue se eleger presidente do Brasil passa a viver como um rei. São dois palácios à disposição, um pra morar, outro pra trabalhar. E, pasme, não precisa pagar IPTU.

Depois de quatro anos de serviço, você recebe uma aposentadoria especial que, além do salário vitalício, inclui um pacote extremamente generoso de benefícios e regalias. Gostou?