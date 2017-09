No dia 16 de agosto de 2007, o senador Cristovão Buarque entrou no Senado com um projeto de lei que propõe a obrigatoriedade de escola pública para os filhos de qualquer político que tenha cargo eletivo. Ou seja, vereador, prefeito, deputado, governador, senador, presidente da república, qualquer representante do povo, eleito pelo voto popular, seria obrigado a colocar seus filhos para estudar em escola pública.

A idéia parece meio maluca, mas pode ser revolucionária. Com certeza, a preocupação com o ensino básico sairia da retórica eleitoreira. O projeto está tramitando no Congresso. Vamos ver até onde chega.

Há nessa proposta objetivos éticos, políticos, financeiros e estratégicos. Se for aprovada, é claro que um sujeito com poder sobre essa matéria, vai dar mais atenção pra escola que seu filho terá que freqüentar. É claro que não vai medir esforços para melhorar as condições precárias da educação pública, afinal também será bom para sua imagem de líder. E é óbvio que vai querer correr com essas reformas, pois a formação cultural e intelectual de seu filho vai depender disso.

Estima-se que hoje nossos 64.810 ocupantes de cargos eleitorais deduzam um valor total de mais de 150 milhões de reais nas suas respectivas declarações de imposto de renda, como ajuda para financiar a escola privada de seus filhos. São recursos fiscais que poderiam estar a disposição do setor público, inclusive para a educação.

Acho genial a idéia desse projeto, mas será que vai conseguir ser aprovado? É difícil. Assim como você, São Tomé e a maioria das pessoas, só acredito vendo. Ainda bem que não somos nós e sim o visionário Cristovão Buarque que está lá no Congresso. Torço por ele.

Durante toda minha vida estudei em escolas públicas. E eram boas. Inclusive as faculdades que fiz. Os tempos mudaram, a coisa piorou. Muito. Meus filhos só estudam em escola privada, não tem outro jeito. É uma grana pesada no orçamento doméstico, mas preciso dar a eles um mínimo de qualidade de ensino.

Alguns amigos mais entusiasmados já estão propondo que a idéia do Projeto de Lei do senador seja extensiva ao serviço de saúde pública, o que significaria encaminhar nossos dirigentes e seus familiares para a fila de atendimento do SUS. Tô começando a gostar. Se a moda pega, o Brasil resolve todos os seus problemas em poucos anos.

Gostaria de acrescentar uma sugestão: obrigar esse pessoal a ir pro trabalho de transporte coletivo. Imagine os caras pegando o buzum-lotação, na hora do rush. Garanto que em poucos dias encontrariam uma solução para o transporte público e o trânsito caótico das grandes cidades.