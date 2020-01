Quase Beginner

– Speaking Better – O Inglês dez – boa tarde! Com quem eu falo?

– Higino.

– Pois não, Sr. Higino, diga-me em que posso ser útil.

– Eu queria cancelar a matrícula que fiz anteontem, na classe dos Beginner.

– Mas, Sr. Higino, a que se deve esta sua decisão?

– Muama Enence.

– Não entendi, poderia repetir por gentileza?

– Muama Enence. Logo, logo você e todos aí vão entender direitinho. Esta é uma das marcas, tem também o Trevis Touch, o ili e mais um monte, viu.

– Tá certo, mas o que este Muama tem, a ponto de fazer o senhor desistir do nosso maravilhoso curso?

– Tradução instantânea para conversação em 40 idiomas. É mole, fubá? Tá bom pra senhora ou quer mais?

– Compreendo, tipo Google Translator, né?

– Nananinha, o tradutor do Google é burraldo. Bom pra dar risada, traduz umas coisas que nem o nariz dele. Esse dá conta legal, é pá-pum, falou tá falado e entendido. É conversação mesmo, em qualquer lugar do mundo. E não precisa de internet pra usar.

– Sr. Higino, pensa bem. O senhor vai se sentir um rude troglodita usando esta traquitana. Ficar pra cima e pra baixo com este aparelho a tiracolo equivale a um atestado de idiotice com validade no mundo inteiro.

– Ah, tão bom. Você só pode achar isso, vão acabar com a começão de dinheiro de vocês.

– O bacana mesmo é não precisar de tradutor instantâneo. É demonstrar ser fluente na língua, sem nenhum gadget-muleta. Imagina só o constrangimento, o senhor em uma reunião internacional de negócios, tendo que ficar com essa coisa entre o senhor e seu cliente. O raciocínio que seu cliente vai fazer é o seguinte: se este cara é suficientemente preguiçoso para trocar uma formação decente em inglês por uma pechincha de 200 reais, também irá fazer “nas coxas” o que eu encomendar a ele. Usar este recurso barato será sinal de fraqueza.

– Olha, dona, se é fraqueza ou não, eu sei é que fiz as contas aqui e vou economizar anos e anos de mensalidade de escola de idiomas. E também não vou perder tempo – tanto na sala de aula, quanto no trânsito para chegar até aí.

– Eu insisto, Seu Higino. Legal é se sentir um nativo, não só falando mas também pensando em outro idioma. Imagine o quanto subirá sua cotação junto aos parceiros internacionais…

– Então, mas já pensei bastante, vou cancelar a matrícula mesmo.

– Senhor Higino, para tê-lo como aluno, nossa escola tem uma condição excepcional e irrecusável: três meses grátis.

– Não quero, dona…

– Tudo bem. Caso o senhor mude de ideia, é só entrar em contato. See you later!

– Cuma?

– See you later…

– Espera aí, deixa ver aqui no aparelhinho. Fala de novo aí, faz favor.

– See you later.

– Ah, beleza. A gente se vê, sim.