Querida Fernanda

Obrigado por tua mensagem de email. Desculpe a minha sinceridade, mas não lembro de você. De qualquer maneira, resolvi responder para não passar por mal-educado, já que você está insistindo e enviou várias vezes o mesmo email. Aliás, pelo teor da mensagem, imagino que você tenha sido uma pessoa bastante íntima, pois fala de assuntos que só converso com meu analista. A portas fechadas.

Fernanda, não sei de onde você tirou essa idéia de que tenho problemas sexuais. Até onde consigo entender, levo uma vida sexualmente saudável. Você fala de “impotência, falta de libido e baixo desempenho nas relações” como “o principal motivo dos rompimentos amorosos”, o que recebi como uma insinuação de que talvez a gente tenha vivido alguma aventura desagradável, que o passar dos anos apagou da minha memória. Será que falhei com você de alguma forma? Se foi isso, me desculpe. Deve ter sido há tantos anos que provavelmente nessa época eu até bebia. E bebida, você sabe, atrapalha. O que me deixou preocupado é que você carrega até hoje o peso dessa carga traumática. Talvez eu não tenha conseguido corresponder às tuas expectativas por experiências extraordinárias, como aquelas que você menciona dos clipes da Madonna. Vai saber.

Agora, cá entre nós, acho equivocado teu comentário a respeito do tamanho do meu pênis. Por mais que você diga que seria ótimo, não tenho interesse em aumentar o meu companheiro em mais 8 centímetros. Pra quê eu vou querer isso? Se do jeito que está, já dá trabalho, imagina ter que cuidar de um trambolho, difícil de guardar nas horas em que não está sendo usado. Que, aliás, é a maior parte do tempo.

O que mais gostei no teu email foi a sugestão de “apimentar a relação”. Segui teu conselho, mas devo ter feito alguma coisa errada. No dia seguinte eu estava todo ardido. Tudo bem, não te preocupa, passei um pouco de calêndula e já está voltando ao normal.

Para concluir, confesso que não entendi muito bem a intenção da tua mensagem, pois fala de coisas pessoais e, ao mesmo tempo, mistura com tua atividade profissional. O que deu pra perceber é que você vende produtos pela internet, é isso? Comentei com um amigo e ele me disse que tem recebido emails iguais, “de uma certa Fernanda”. Fiquei confuso.

Então, faz o seguinte. Me manda um frasco dessas cápsulas, só pra eu experimentar. Quem sabe assim eu te ajudo um pouco e você não fica tão chateada comigo.

É isso. Um beijo com carinho e lembranças a… Sei lá, ao pessoal todo por aí.