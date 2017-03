Reinventando as coisas

Vamos falar do mel e das coisas boas.

Vamos falar de mais encontros e menos despedidas.

Mais delírios e menos porradas.

Vamos falar do mel das palavras bonitas e benfazejas, e esquecer o fel daquelas que envenenam e coalham o nosso sangue.

Vamos tecer alegrias e despedaçar mágoas, já que a hora é agora.

Atentem: mágoas passadas não movem moinhos.

Precisamos jogar no ralo da vida essas amarguras e tristezas que às vezes nos fazem sentir como se tivéssemos pregado Cristo à cruz.

Esse calvário não é nosso, saiba você.

Essa conta já foi quitada há mais de 2 mil anos.

Por que permitir, então, que os erros e mazelas do passado nos aterrem?

Por que viver com um pé no presente e o outro no anteontem?

O passado é uma roupa que já não nos serve e as traças do tempo puíram o vestido dela, e as costuras do terno dele não resistiram.

Por que mastigar o vidro moído do ressentimento, se sabemos que certas reminiscências magoam?

Aprendamos com os erros.

Os nossos e os dos outros.

Reconheçamos a proximidade do perigo, todas as vezes que a vida o colocar travestido de tentação à nossa frente.

Precisamos nos desviar dele, sem sequer olhá-lo nos olhos.

Saibamos ignorá-lo, simplificando o ofício de viver.

E saibamos, ainda, cortar laços nocivos e recomeçar. Do zero, se preciso.

Toda manhã é um convite ao recomeço e cada nascer do sol traz consigo uma nova possibilidade.

O passado nos persegue, eu sei.

Portanto, Estejamos atentos.

Aprumemo-nos. Acertemos os passos.

Desviemo-nos do que ficou para trás.

E esse fantasma que insiste em voltar nos sonhos, quando dormimos, transformando nossas noites em pesadelos, aprendamos a assustá-lo.

Expulsemos esse verdugo para longe de nós.

Sonhemos!

Sonhemos dias sem tempestade, de céu claro e sol brilhante.

Dias que começam com a grama orvalhada e se encerram com uma lua cheia.

Dias de música bonita tocando no radio e de notícias boas. De abraços sinceros e do calor das verdadeiras amizades.

Dia de visita de irmão. Dia de colo de mãe.

Dias de sessão de cinema, de pipoca, de chope com os amigos e conversa leve no bar.

Dia de sonhar acordado com um amanhã melhor que o hoje.

Esse hoje, que já foi muito bom. Mas que já foi.

Vamos sonhar um futuro…

De quintais embandeirados.

De poemas e canções.

Sonhemos o companheirismo e a amizade.

Sonhemos mangueiras em flor.

Sonhemos…

Sonhemos a cumplicidade das coisas boas, a gargalhada solta, o afago gratuito e o olhar sincero.

Sonhemos aquela reparadora viagem a qualquer lugar.

Tomemos coragem para fazer as malas.

E embarquemos no primeiro navio, no primeiro trem…

Deixemos que o vento nos afague o rosto e nos percamos no azul de algum mar.

É muito provável que nesse se perder resida o se encontrar.