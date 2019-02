Isabela voou

Será que ela tinha uma boneca Hello Kitty?

Assistiria Bob Esponja na televisão?

Gostaria de A Bela e a Fera e da Pequena Sereia?

Qual seria a sua favorita fábula infantil?

Será que seu cabelo ficava bonito amarrado por laço de fita?

Usava trancinhas? Tererês?

Será que ela gostava de sorvete de morango?

Será que comia brócolis?

Do que gostava de brincar?

Amarelinha, videogame, bonecas de pano – às quais tratava como pequenas filhas e lhes dava amor e cuidados -, ou esconde-esconde?

Pedra, papel e tesoura?

O que gostava de cantar Isabella?

Ciranda-Cirandinha? Twinkle twinkle little star?

Nos seus sonhos, feitos de inocência e nuvens, será que ela conversava com animais de estimação?

Falaria com anjos?

Teria amiguinhos imaginários, daqueles que só as crianças vêem e que os adultos dizem ser o anjo da guarda?

Nos seus pesadelos, feitos de monstros de outras dimensões e bruxas malvadas, quem era o herói que a salvava?

O Pai?

O amiguinho imaginário?

Ou despencaria de um precipício até beijar o chão?

Será que Isabella acordava chorando no meio da noite?

Será que sorria?

Quando nasceu o primeiro dentinho?

Gostaria de cães e gatos? Teria um? Gostaria de ter um?

Amaria passear pelo zoológico?

Gostaria de livros, de desenhar? Gostaria de flores?

Qual a flor favorita de Isabella Nardoni?

Cravo, lírio ou jasmim?

O que desenhava Isabella Nardoni em seu caderno de escola?

Os irmãos? Bichinhos? Criaturas como as dos cartoons?

Qual era a sua cor predileta?

Azul? Rosa? Cobalto? Carvão?

Qual o tamanho de seus sapatos? Já teria pintado suas unhas?

Será que algum dia mergulhou no oceano? Teria gostado do carinho das águas deslizando pela pele?

Gostaria de mar e brisa, de vento e verão?

Seria fogo ou água, essa menina tão linda?

Qual seria o seu signo no horóscopo chinês?

O que lhe reservaria o futuro?

Na adolescência iria ter acne no rosto? Sardas, quando exposta ao sol?

O que estaria escondido nas cartas da cigana, ou nas linhas desenhadas na palminha de sua mão?

Quando se apaixonaria pela primeira vez?

Estaria, em seu futuro, reservado um grande amor?

Que profissão teria a adulta Isabella Nardoni?

Médica-veterinária? Trabalharia num banco? Venderia passagens aéreas para ilhas paradisíacas e pacotes para a Disney? Seria dona de casa?

Se casaria? Teria filhos?

Ninguém sabe. Ninguém saberá.

Isabella Nardoni voou.

Foi atirada do 6º andar do edifício em que vivia com o pai, a madrasta e dois irmãos.

Saiu pela janela e voou. Virou anjo.

Como aqueles com os quais agora se mistura.