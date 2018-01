Sabedoria e bom-humor

O papo no boteco era frases de caminhão. Tudo, porque um dos presentes passara o percurso Salvador-Belo Horizontec anotando em sua surrada caderneta (que ele chamava carinhosamente de “palmtop”), frases pitorescas eternizadas pelos caminhoneiros nos pára-choques de seus mamutes sobre rodas.

Esposas e namoradas dos presentes pararam de tricotar sobre o relacionamento de Dado Dolabella e Luana Piovani, ou sobre o novo penteado de Juliana Paes, e entraram na conversa.

Atento à toda aquela bagunça, pedi ao garçon alguns guardanapos extras e fui anotando as que julgava mais engraçadas. Pensei em publicá-las no Sovaco da Cobra, mas achei mais apropriado expor aqui mesmo, neste espaço, um pouco do humor escrachado dos motoristas que ganham avida nas estradas de norte a sul do Brasil.

Na sequência, o resultado das muitas gargalhadas, cervejas, caipirinhas e abobrinhas. Espero que curtam.

* Mulher é que nem cachaça: no começo é ótimo, mas depois é só dor de cabeça.

* Mulher é que nem macarrão: quanto mais você esquenta mais ela gruda.

* Se barba fosse respeito, bode não tinha chifre.

* Se ferradura desse sorte, burro não puxava carroça.

* Se tamanho fosse documento, o elefante era dono do circo.

* Não sou o dono do mundo, mas sou filho do Dono.

* Mais vale um bêbado conhecido do que um alcólatra anônimo.

* Se sogra fosse bom, Deus teria uma.

* Sogra não tem problemas no trânsito: vassoura não engarrafa.

* Homem é que nem lata: uma chuta outra cata.

* Chifre é igual a dentadura: machuca mas acostuma.

* Já que o amor é cego, o negócio é apalpar.

* Chifre não existe: é só alguma coisa que botaram na sua cabeça.

* Filho de rico é playboy, de pobre é Office-boy.

* Mini-saia é como arame farpado: protege a propriedade mas não tira a visão.

* Se caminhar fizesse bem, o carteiro seria imortal.

* Dinheiro não traz felicidade. Então me dê o seu e viva feliz!!

* O mundo precisa de mais gênios humildes! Hoje em dia somos poucos…

* Extra! Extra! Gêmeo tenta se suicidar e mata o irmão por engano.

* Mulher grávida vive reclamando de barriga cheia.

* Não leve a vida a sério… você não vai sair vivo dela!

* Philco se lê FILCO. Philips se lê Filips. Futa que o Faril. Trocaram o p pelo f e nem me avisaram!

* Ame a sua pátria! ela não tem culpa dos filhos que tem.

* SE FOR PRA MORRER DE BATIDA que seja de limão.

* Não tenho vícios, só bebo e fumo quando jogo.

* No dia em que eu parar de beber, vou tomar um porre pra comemorar

* Viva o carro a gasolina, deixem o álcool pra nós!

* Se cachaça fosse boa, não precisava de tira-gosto.

* Como é triste sonhar com teus carinhos e acordar no Mercedinho.

* Deus criou o carro para rico andar e… o Diabo criou o caminhão para o pobre trabalhar.

* O incrível Truck.

* Cuidado – Nunca dirija mais rápido do que o seu anjo da guarda possa voar!

* Até 80 Deus agüenta. Passou de 80 o diabo atenta.

* Se você não gosta da maneira que eu dirijo, saia da calçada!.

* Não estou no país errado. Os politicos errados é que estão no país certo.

* Não faça na vida pública aquilo que você faz na privada.

E mais estes aqui:

* TRANSPALMEIRENSES – Colado em um caminhão de suínos.

* E ele ainda bebe óleo diesel… – Frase escrita no pára-choque de um caminhão que transportava cerveja.

* “Pra que ostentar?” – adesivo fixado em uma Brasília meio “véia”.

* Cara chata não, rostinho redondo! – Frase em um Mercedes LP-321, 1958 .

* Conseguiu ler? Tá muito perto, tchê – escrito no pára-choque de caminhão de um gaúcho.

* Meu Fiat se chama Tancredo: mineiro, baixinho, cara chata, e quando mais se precisa dele, morre! – adesivo de um Fiat 147.

* Eu vou tirar você desse lugar – esta foi a melhor das muitas frases do dia, pintada no pára-choque de um caminhão guincho, socorrendo um carro despencado em um barranco na Serra das Araras (RJ).