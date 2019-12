Saúde e estresse

Você não é apenas um profissional. Antes de mais nada, você é uma pessoa formada por quatro níveis de energia: física, mental, emo­cional e espiritual. E, além de existir em quatro níveis, você é um cidadão, é parte de uma família e se divide em muitos outros “eus” que dão e precisam de respostas diferentes em situações diferentes. Tudo isso precisa ser muito bem gerenciado. Se você não cuidar bem desse “conglomerado humano” que você é, sabe o que pode acontecer? — O seu nível energético é reduzido, você fica debilitado e pode ficar doente.

Cuidando da sua saúde

Cuidar da saúde depende mais da atenção que você dá às suas necessidades do que, propriamente, das visitas que faz ao médico.

Quando visita o médico preventivamente, buscando orientação para uma alimentação ou atividade física adequadas, por exemplo, você está cuidando da saúde. Quando o procura para resolver problemas já instalados no seu organismo, está cuidando da doença.

Ser saudável e ter saúde

Existe uma diferença entre ser e ter. Dizemos eu sou para nos referirmos a qualidades que nos pertencem intrinsecamente. Não é por acaso que a palavra que nos identifica como entidades humanas é “ser” humano. ­Dizemos eu tenho para nos referirmos às nossas posses, tanto tangíveis quanto intangíveis. Uma pessoa tem as virtudes ou os vícios que adquiriu ao longo da sua vida. Mas ela não é essas virtudes ou vícios que, por terem sido adquiridos, não fazem parte do seu ser.

Quem não é doente, não necessariamente é saudável. Já, quem é saudável, em geral, tem saúde.

Administre o estresse para manter a saúde

Segundo o Dr. Hans Selye, em conceito criado na década de 30, estresse é o esforço de adaptação que o organismo faz para enfrentar situações que considere ameaçadoras à sua vida e a seu equilíbrio interno. Note que o Dr. Selye se refere a situações “que o organismo considere ameaçadoras”, e não necessariamente a “situações ameaçadoras”.

Você sabe o que isso significa? — Significa que o nosso sistema imunológico responde, não à realidade, mas àquilo que pensamos e acreditamos ser real.

Estresse é uma resposta corporal, por meio de uma reação psicoquímica, a eventos reais e/ou imaginários.

Quando fazemos coisas que são importantes para nós, para a nossa vida, mesmo que sejam coisas difíceis de fazer e nos consumam um tempo enorme, isso não costuma nos provocar estresse.

Por outro lado, fazer pequenas coisas que nada têm a ver conosco, coisas para as quais não vemos significado, estas, sim, são tremendamente estressantes.

Três passos para vencer o estresse:

• Respire profundamente três vezes, estabilizando o fluxo energético do seu organismo.

• Conte de 1 a 10, para fazer a integração dos dois hemisférios cerebrais.

• Pergunte-se (e responda) qual a importância do evento causador do estresse daqui há dez anos, para dar uma dimensão correta à sua percepção do evento.

Cuidado com a zona de conforto

Todos temos uma zona de conforto. Não necessariamente é o melhor lugar onde podemos permanecer, mas é o mais confortável; por isso mesmo, é para onde nos dirigimos com mais facilidade. Se você não tiver um plano de metas, a sua tendência será permanecer no aconchego dessa região que, apesar de necessária, não leva a realizações.

