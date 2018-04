Sorria, você está sendo filmado

Estava eu brincando de Facebook quando me chamou a atenção as propagandas que aparecem ao lado direito da tela. Casualmente, todas sobre assuntos que me interessam. Pensei cá com meus botões: “estou sendo mais observado do que poderia imaginar”. Os caras sabem as coisas que eu gosto, o que me interessa, o que compro pela internet, conhecem meus hábitos e me oferecem mais do mesmo. Com desconto. Sabem com quem converso, sobre o quê, por quanto tempo e qual minha orientação sexual. Apesar de, às vezes, me chamarem de Sra Kledir.

Botei minha mulher na parede pra saber se ela estava vendendo informações confidenciais a meu respeito. Ela diz que não. Meus filhos também. Estou desconfiando de José, o quadrúpede. Nunca se sabe, tô ficando paranóico. Estão vasculhando minha vida através da rede.

Fiquei definitivamente com um pé atrás, em relação a tudo isso, quando descobri que o seriado “House of Cards” foi criado pela NetFlix a partir do monitoramento do gosto dos consumidores na internet. NetFlix é uma locadora online que quebrou a BlockBuster nos EUA. Claro, quem é que vai sair de casa para ir buscar filme no meio da noite se, por uma bagatela mensal pode ter milhares de títulos à disposição, em HD, com um simples clique? O mais assustador é que a coisa funciona. O seriado é bom. É mais ou menos como diz a Xodó, minha comadre, quando alguém elogia sua comida: “Ué… tem que estar gostoso, só tem coisa boa”.

Esse é o detalhe interessante de “House of Cards”. A série foi criada a partir da observação das preferências dos consumidores: ator, atriz, diretores, roteiristas, assunto, gênero. Produziram um seriado ao gosto do freguês e, é claro, virou um sucesso. Apesar dessa produção “receita de bolo”, o resultado é bom mesmo, artisticamente falando.

Com essa história de estarmos cada vez mais online, assistindo a tudo em streaming, o “Sistema” – novo Deus do nosso tempo – é capaz de observar cada movimento e criar estatísticas precisas. E a partir daí, é possível produzir filmes/vídeos/músicas sem muita margem de erro. Outra experiência desse tipo são os livros escritos a várias mãos, com uma fórmula estabelecida a partir do monitoramento dos hábitos dos leitores, via e-book. Eles sabem o ritmo de leitura, preferência de gênero, tipo de enredo, onde a história engasga e ainda pegam as tuas anotações de pé de página e compartilham com o mundo todo.

Coisa de louco esse mundo em que estamos vivendo. Como se já não bastasse o Donald Trump bisbilhotando meus emails.