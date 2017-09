A tartaruga de Krishna

No verso 58, do segundo capítulo do Bhagavad Gita, Krishna fala a seu discípulo Arjuna sobre a prática do Prathyahara. Para isso, usa a metáfora de uma tartaruga, que é capaz de se retrair para dentro de seu próprio casco, eliminando assim o contato com o mundo exterior.

Para alguém mais desavisado, pode parecer que Krishna estava sugerindo a seu discípulo que ele não deveria agir. Na verdade, o ensinamento era para que ele aprendesse a dominar os sentidos, para não se deixar levar por eles. Estar no mundo, sem ser do mundo. Continuar agindo, sem se apegar aos frutos da ação.

Prathyahara, o 5o passo da Yoga segundo Patanjali, é o controle dos sentidos, para não ser seduzido pelo “canto de sereia” de Maya, o mundo dos prazeres e da ilusão. Uma ferramenta necessária para encontrar a felicidade, a paz eterna, a única experiência verdadeira: o Samadhi. Que, no fim das contas, é a própria essência da natureza humana.

Mais adiante, no capítulo 3 do Gita, Krishna fala sobre Karma Yoga, a Yoga da Ação. Agir ou não agir, a dúvida que atormenta Arjuna, atravessa os tempos e continua nos dias de hoje. Acontece que não existe a opção de não agir, mesmo que você resolva “estar uma árvore”, como dizia Manoel de Barros. Onde há vida, existe movimento. Arjuna aprende que o importante é fazer as coisas com amor. Parece simples e é mesmo, se você já conseguiu se livrar dessa carga pesada chamada Ego. Essa sim, uma tarefa difícil.

Certa vez escrevi que “nós, os bilhões de seres humanos que giramos pelo espaço a bordo deste planeta simpático, temos feito muita besteira, mas também temos produzido obras extraordinárias como a Muralha da China, o iPhone, a 9a Sinfonia e a Giselle Bündchen”. Se estivéssemos recolhidos dentro do casco, é provável que a roda ainda não tivesse sido inventada.

Gosto dos que não se omitem, dos que ousam correr riscos. A idéia de se enfiar dentro do próprio casco apenas para se proteger do mundo exterior me incomoda. Me interessa o recolhimento como reflexão para, na sequência, entrar em movimento com sabedoria.

Vejo muita gente levando uma vida de ameba, cheia de medos e cuidados para não comprometer o sonho de uma vida eterna. Preocupados em reprimir pecados, não produzem nada de útil e interessante. A questão não se resume a não fazer o que é errado. É preciso ter a coragem de dar o passo seguinte, like a rolling stone. Yama e Niyama.

“Pedra que rola, não cria limo”.