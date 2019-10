O pessoal do Fantástico veio me entrevistar. Meu companheiro de viagem havia dado um depoimento onde descrevia abdução por seres alienígenas e uma passagem pelo Triângulo das Bermudas.

Eu, sinceramente não posso garantir que fomos parar no Triângulo das Bermudas, pode ter sido um devaneio. Afinal, já estávamos há dias em alto mar, em uma lancha à deriva, sem água, debaixo de um sol quente. Devaneio ou não, o que posso dizer é que foi uma aventura e tanto. É claro que não contei nada disso pro pessoal da televisão, pra não ser chamado de louco. Conto pra vocês porque estou entre amigos e sei que não vão duvidar da minha sanidade mental.

A primeira sensação que tive foi de estar indo a pique, como se estivéssemos entrando em uma espiral descendente, um redemoinho nos arrastando para o fundo do poço. E o poço, no caso, era o Oceano Atlântico. Para minha surpresa, em vez de irmos parar no quinto dos infernos, desembarcamos numa ilha paradisíaca, com um grupo de nativas enfeitadas com flores, tocando ukelelê, dançando e cantando um tradicional tema de boas vindas. Meu parceiro de viagem pegou o pandeiro e rapidamente se incorporou ao festejo, animado com a recepção. Eu, mais comedido, tentei através da linguagem dos sinais descobrir se alguém tinha um aparelho celular. Sem sucesso. As moças só queriam dançar e cantar.

Fomos levados à presença do chefe, um sujeito bonachão, boa praça, que nos saudou, lá na língua deles, com um discurso de boas vindas. Pelo menos foi o que imaginei, já que trazia o tempo todo um sorriso estampado no rosto.

Depois de sermos banhados pelas belas nativas, ganhamos colares de flores e fomos levados a um banquete de iguarias naturais como eu jamais havia visto. Tomei água de coco e comi frutas deliciosas, de tipos e sabores variados. Parecia um sonho. Só não aceitei uma bebida exótica que tinha uma coloração estranha e o cachimbo feito de bambu, que passava de mão em mão. Meu amigo, ao contrário, caiu de boca em tudo.

Com a barriga cheia, felizes e recuperados, fomos carregados nos braços em um alegre desfile até uma espécie de altar, no alto do morro. Só quando vi o caldeirão fumegando foi que me dei conta que estávamos sendo preparados para virar sopa de índio.

(continua)