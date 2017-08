Um discurso frouxo

Charlotsville é uma cidade pequena do sudoeste norte-americano. Tem pouco mais de 43 mil habitantes e mais de 30 mil deles são brancos. A cidade é conhecida por abrigar a Universidade da Virgínia (desenhada por Thomas Jefferson) e é portão de entrada para o Shenandoah National Park, uma das maiores belezas naturais do país. Ela continuaria praticamente anônima para boa parte do mundo, não fosse o episódio infame registrado no último domingo, durante um protesto antirracismo.

James Alex Fields Jr, um jovem de Ohio e membro de um grupo supremacista, atirou o seu carro contra a multidão que protestava, matando Heather Heyer e ferindo 19 pessoas.

O FBI uma abriu investigação de direitos civis sobre as circunstâncias do atropelamento em massa e o que se vê agora é uma enorme comoção em todo o país.

Se isto não é um ato de terrorismo, como aqueles registrados recentemente em Londres e Paris, que nome devemos dar?

Road Rage? Boliche humano?

O que intrigou e decepcionou, foi o tom blasé do homem que deveria tranquilizar a nação, condenando com pulso forte o que já começa a acontecer após a sua sagração.

Por que Donald Trump demorou tanto tempo para dar nome aos bois?

Por que o tom frouxo?

Terá o presidente ficado temeroso de contrariar sua base eleitoral?

Será ele conivente com o episódio?

Ou o seu tom truculento é reservado apenas a ditadores de repúblicas alopradas como a Venezuela e Coreia do Norte?

Trump teve que ser massacrado pela opinião publica e por aquela que chama de “Fake News ” (a parte da imprensa que não reza pela sua cartilha) para se manifestar de uma forma mais condizente com a posição que ocupa. E ainda assim foi brando e pouco convincente.

Naquilo que Donald Trump se omitiu, ele deu, além da plataforma, voz, força para estes seres insandescidos, que crescem em número e audácia.

O que muitos mantinham guardado dentro de seus armários, aflorar. É nítida a fúria incontida contra minorias e um crescente sentimento de nacionalismo torpe, ambos sem lugar na sociedade que vivemos.

Episódios assim parecem querer jogar por terra todo um trabalho de reconstrução da história ainda em andamento, bem como reabriu uma profunda cicatriz.

Separatistas, supremacistas, a klux-klux-klan, sexistas, homofóbicos, transfóbicos, islamofóbicos, antisemitistas, racistas e toda uma gama de seres humanos de príncípios atrofiados começa a mostrar suas garras em plena luz do novo século.

Tomara que as autoridades norte-americanas tenham noção da gravidade do momento. E ajam com força e precisão. É o que parece acontecer.

Até mesmo os membros do partido republicano, que abriga em suas fileiras este presidente pífio, desaprovaram uma conduta que demonstra aquilo que muita gente já desconfiava: Trump não é preparado para a função.

Ao omitir a extrema-direita, a organização Ku Klux Klan (KKK) e outras facções supremacistas brancas em seu proninciamento pós-Charlotsville, ele deixou as portas abertas para fortes críticas até mesmo em suas próprias fileiras.

Congressistas republicanos usaram um tom mais incisivo e condenaram o suposto acobertamento do mandatário.

“Nós deveríamos chamar o mal pelo seu nome. Meu irmão não deu a vida combatendo Hitler para que as ideias nazistas não fossem desafiadas aqui em casa”, desabafou Orrin Hatch, senador pelo estado de Utah.

O colega Cory Gardner seguiu a linha de Hatch:

“Senhor presidente, nós devemos chamar o mal pelo seu nome. Esses foram supremacistas brancos e isso foi terrorismo doméstico.”

O senador Marco Rubio denunciou um “ataque terrorista por supremacistas brancos”.

Apesar da gravidade do ocorrido em todos os seus desdobromentos, ainda há tempo para endireitar as coisas. Foi um acontecimento grave, quase um descarrilhamento.

O trem da história passa rapidamente, mas não é de hoje que ele parece estar se deslocando de marcha a ré.

Tomara que o maquinista tenha noção do perigo que corremos. O tempo passa depressa demais.