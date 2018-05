Um milagre pela boca de um pistoleiro de aluguel

Meu pai fez o convite para que fosse com ele visitar um presidiário em Juiz de Fora, cidade onde vivi durante o ano de 1981. Seu Lima poderia ter chamado para ir a ao museu Mariano Procópio ou a um dos parques da cidade, mas não: ele queria ir a um presídio. Aceitei, apesar de achar o programa, no mínimo, “estranho”.

Iríamos visitar Antônio Augusto, um amigo seu de juventude que se tornara um dos mais temidos pistoleiros de aluguel do interior mineiro. Naquela altura da vida, restando ainda responder por alguns crimes em tramitação, o ex-cabo da PM já acumulava mais de 300 anos de condenações. Lembrei-me dele e das poucas vezes em que esteve na nossa casa, tendo inclusive me presenteado com um livro sobre a participação dos pracinhas brasileiros na batalha de Monte Castelo, na segunda guerra mundial.

Tomamos o ônibus na Avenida Getúlio Vargas e seguimos até o presídio do bairro homônimo. Durante os 40 minutos da viagem, meu pai falou do amigo, a quem não via desde que ele havia sido julgado e condenado por sua primeira morte por encomenda. “Não se vira as costas a um amigo”, disse meu pai, justificando a visita. “Mesmo os que se tornam assassinos de aluguel?”, perguntei. Meu velho sorriu e respondeu, com seu humor sagaz: “Principalmente estes”.

Chegamos ao destino e pensei que fôssemos nos encontrar com o preso em uma daquelas salas de visitação que acostumei a ver nos filmes e na tv. Fomos conduzidos por um guarda até uma cela bem no final de um corredor escuro e fomos recebidos com um abraço afetuoso. A porta estava aberta. Nada naquele homem indicava que ele havia tirado a vida de alguém. Principalmente, que tivesse recebido dinheiro para acabar com uma vida. Várias vidas.

Magro, porte miúdo, cabelos rareando, cavanhaque grisalho, olhos profundos e mansos, voz aveludada, a fala sempre pausada e em tom baixo, quase um sussurro.

As paredes da cela eram apinhadas de livros, cobrindo até o teto onde eu provavelmente veria uma pintura gasta pelo tempo e algumas palavras de desagravo ou amor. Marx, Huxley, Camus, Piaget e Poe se sobrepunham numa espécie de ala internacional. Drummond, Quintana, Cecília e Pessoa ajudavam a compor a parede que julguei ser a dos poetas. Na parede central, reconheci Castro Alves, José Lins do Rego e Câmara Cascudo, bem no alto de uma pilha. Enquanto os dois amigos conversavam, fiquei percorrendo os olhos por cada volume, entendendo que os livros eram, muito mais do que uma janela para a liberdade, eram uma espécie de porta de saída para o mundo. A leitura o libertava, aliviava, dava refrigério, intuí.

Passamos a tarde inteira naquele ambiente, os dois amigos relembrando passagens dos tempos vividos na caserna e falando de família. Quase na hora da despedida, ele dirigiu-se a mim, perguntando o que eu havia achado do livro com que me presenteou anos antes. Eu não me lembrava mais. Indagou por minhas preferências literárias e se eu apreciava, em especial, o gênero poesia. Achei a pergunta intrigante, porque em minha cabeça miúda, poesia e homens que tiram a vida de um semelhante não deveriam andar de mãos dadas.

Respondi que gostava da poesia das letras de canção, que eu lia com avidez nos encartes dos discos que eu tanto apreciava. Citei Chico Buarque, Aldir Blanc e Vinícius de Morais, ao que interrompeu:

– São letristas, com exceção de Vinícius. Poesia é um assunto muito mais sério.

Fez a seguir uma lista de autores que considerava obrigatórios e perguntou se eu conhecia Augusto dos Anjos.

Não, eu não sabia quem era.

Ele explicou que o poeta paraibano havia publicado um único livro (Eu) e que se tornou um clássico obrigatório da literatura brasileira. Em seguida, mudou a feição e começou a recitar o poema Versos Íntimos, as sobrancelhas franzidas, a boca espumando, uma fúria de revolta explícita em seu olhar. Quando chegou aos dois últimos versos, parecia estar se exorcizando, aumentando agora o tom da voz:

“Toma um fósforo. Acende teu cigarro!

O beijo, amigo, é a véspera do escarro,

A mão que afaga é a mesma que apedreja.

Se a alguém causa inda pena a tua chaga,

Apedreja essa mão vil que te afaga,

Escarra nessa boca que te beija!”

Os pelos de meus braços se levantaram num frêmito que se espalhou pelo corpo e percorreu toda a espinha. Veio uma enorme vontade de chorar, mas segurei. No trajeto de volta, eu não conseguia sequer olhar para o meu pai.

Olhos presos na cidade anoitecida, suas luzes refletidas no vidro da janela do coletivo, eu podia sentir os verbos se juntando dentro de mim. Não consegui dormir. Passei a noite inteira escrevendo poemas que nunca mostrei a ninguém.

Pela boca de um homem condenado a morrer na prisão uma existência se reinventou.

Naquele dia 7 de setembro de 1984 eu fui mordido pelo marimbondo da palavra e a minha vida nunca mais foi a mesma.