Um rescaldo de 2016

O que dizer do ano que está prestes a descer suas cortinas?

Elogio?

Agradeço por encerrar o ciclo em razoáveis condições de saúde?

Lamento pelos falhanços pessoais, pelas metas inalcançadas e frustrações cotidianas de todas as espécies?

Choro as pitangas?

Levanto a bandeira branca e entrego os pontos ou celebro as pequenas vitórias morais?

Não, não foi fácil, mas a dificuldade sempre foi do mesmo tamanho da facilidade, ouvi de um homem sábio há alguns anos.

Nas redes sociais vejo muitas pessoas dizendo se tratar de um ciclo terrível e em que coisas horríveis aconteceram, dando mesmo a entender que foi um dos anos mais pesados da história recente.

As imagens recentes de Aleppo mostram que o ser humano insiste em regredir e que a esperança, às vezes, cansada, se esconde para recuperar o fôlego necessário para a luta hercúlea contra a barbárie e a maldade de nossa gente.

No Brasil falam em golpe.

Panelaços, manifestações nem sempre pacíficas ganharam as ruas do país. E o sentimento de insatisfação popular foi recebido com gás lacrimogênio e balas de borracha.

Dilma Roussef foi impichada por suas pedaladas fiscais e entrou para a história pela porta dos fundos, assim como o seu vice, golpista e traidor, que se encastelou na capital federal. Não importa o que ele faça, de bom ou ruim, Michel Temer é um homem marcado para cair e a sua face reflete no espelho a deslealdade e ausência absoluta de escrúpulos.

Ninguém sentirá saudades de Michel Temer.

Em outra nota, um dos brasileiros com uma das trajetórias mais bonitas de que se pode ter notícia flerta com a prisão. E não estou lamentando o fato. Sinto-me resignado.

Se Lula realmente manchou sua história fascinante e caiu na vala comum, caberá a ele responder por isto. Que se faça justiça, de uma forma ou de outra.

Brasília treme, o seu chão sacode, coronéis urram como feras acuadas. Mas eles não renunciarão às suas práticas imorais. Armados por uma Constituição fajuta e cheia de buracos, eles devem reagir até o fim.

Políticos como Eduardo Cunha e Sérgio Cabral habitam hoje o desconforto de uma penitenciária, o que não é necessariamente uma notícia ruim. Aliás, é uma notícia boa derivada de uma péssima. Se a corrupção continua sendo prática habitual da classe política nacional, o cumprimento da lei é uma lufada de ar fresco nos pulmões da decência da nação.

Empresários fortíssimos e influentes, como Marcelo Odebretch e José Carlos Bumlai estão em cana. O primeiro entrou em acordo de delação premiada e este procedimento promete fazer uma semi limpeza no altíssimo escalão da política tupiniquim. Resta saber até quanto o Judiciário está disposto a cortar na carne. Fora da corte do juiz Sérgio Moro a lei parece obedecer outros critérios. O futuro dirá.

O mundo inteiro parece ter caído junto com o avião da Chapecoense, em um acidente inaceitável e em que a ganância e a irresponsabilidade deram o tom.

Seremos assim tão mesquinhos?

Um acontecimento tão bizarro, que dificilmente será esquecido.

Aqui nos Estados Unidos, muito mais que escárnio, a eleição de Donald Trump parece ter sido uma cusparada no rosto da democracia.

Se ele cumprir tudo o que prometeu durante a campanha, viveremos uma era de escuridão e terror.

Quem viver verá.

O que pode ser um retrocesso do tamanho do que se vê na Europa, que se arma de um sentimento ultranacionalista de direita, e que promete truculência e tristeza para os imigrantes que vivem por lá.

No velho continente ou aqui, no norte das Américas, a incerteza para os que vêm de outros cantos parece ser a única certeza. E isto não é bom.

Mas, como políticos quase sempre não cumprem o que dizem nos palanques, fica a esperança que o palavrório anti-imigrante de Trump não passe de mais uma daquelas promessas de campanha que jamais se cumprem.