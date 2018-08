Uma grata surpresa

Hoje falaremos de um contrabaixista, João Mario Macedo, que é pouco ou quase nada conhecido pelos admiradores de música de qualidade (meu Deus, que sina! Até quando ela existirá, tornando grandes instrumentistas quase “invisíveis”?). Hoje João Mario lança o CD Só na multidão (independente). E eu, que já sabia de seu talento como instrumentista, fiquei surpreso e feliz ao perceber que dentre seus dotes está também o de ser um compositor admirável.

Contando com a participação de inúmeros colegas com quem conviveu ao longo de seus trinta anos de carreira, o álbum traz apenas músicas de sua autoria e pode ser reverenciado como um belo e bem mixado trabalho.

A tampa se abre com o tema jazzístico “Quem Matou o Sr. L”. Com arranjo do guitarrista Thiago Trajano (único arranjo do CD que não é de JMM), o som de três saxes (alto, tenor e barítono), dois trombones, três trompetes, o contrabaixo sempre firme e seguro de JMM, mais batera e piano, é vibrante e muito bem tocado. Cada “ataque” dos sopros arrepia. Um solo de trompete (Vander Nascimento) agrega genialidade ao arranjo. Desenhos melódicos bem traçados aperfeiçoam a composição de JMM.

“Só Na Multidão”, além de titular o disco, puxa a sua sonoridade para uma salsa. Os contrabaixos (acústico e fretless) de JMM indicam o ritmo, para o qual se voltam a batera do craque Wilson Meireles (ele que usa os pratos com sabedoria) e os belos solos de guitarra (Robertinho de Paula), trombone (Vincent Malroux, músico francês a quem JMM dedica agradecimento especial), piano (João Braga) e guitarra (Eduardo Balthar).

“Chorando Baixo” revela o som característico do universo das gafieiras, em que o choro é destaque. A melodia está com o trombone de Vincent Malroux, que soa dobrado com o baixo acústico de JMM, o piano de Joao Braga e o violão de Eduardo Balthar. Na sequência, um solo especial do piano e um caprichado improviso do violão têm destaque.

Composta inicialmente por JMM para um curta-metragem, “Tangoleonia” é tango para argentino nenhum botar defeito. Graças à dobra da guitarra de Marcos Amorim com o acordeom de João Bittencourt, a levada, tão suingada, se faz mais esperta. O baixo acústico de JMM dá peso à guitarra, levemente destorcida. O piano dedilha notas arritmo até desembocar numa adequada citação a “Adiós Nonino”, do grande Astor Piazzolla.

E para fechar a tampa, “O Nosso Amor”, uma delicada canção apenas com voz (Cristiano Gualda) e violão (Fábio Nin). A ausência do contrabaixo revela não só generosidade da parte de JMM, como também mostra a preocupação de tornar o CD uma obra multifacetada. Para tanto, bom é o conceito de fechar docemente, contrapondo-se à quebradeira da faixa inicial.

Inteiramente autoral, Só na multidão conta com repertório de gêneros variados e arranjos de grande sensibilidade, virtudes que vêm comprovar que de fato, além de contrabaixista versátil – músico com a música à flor da pele –, João Mario Macedo se revelou um bom compositor.

Aquiles Rique Reis, vocalista do MPB4