Vegetariano radical

Na crônica “Comida” que está em meu livro de estréia, Tipo Assim, eu cito uma frase de Hipócrates: “o homem é o que ele come”. A partir dessa afirmação, desenvolvo um raciocício absolutamente distorcido, de que o homem vai ficando com a cara dos alimentos que consome. Ou seja, levei a coisa ao pé da letra.

O escritor Marcio Vassalo, impressionado com a quantidade de vezes em que eu falo de abóboras no meu livro, me perguntou:

– Você tem cara de quê?

Obviamente estava tentando desvendar o mistério da minha obsessão pela leguminosa e insinuando que minha leitura do pensamento do “pai da medicina” poderia estar incorreta.

Apesar do meu perfil branquelo e longilíneo, mais próximo de um nabo, respondi ao Marcio dizendo que talvez eu tenha cara de abóbora. Acho que foi uma tentativa de mostrar coerência e sustentar minha teoria furada.

As palavras se prestam a estas distorções e infelizmente nem sempre ficam só no âmbito da brincadeira e do bom humor. Alguns políticos brasileiros adoram explicar suas malandragens citando frases famosas. Mas é sempre através de um ponto de vista meio estrábico.

Voltando à culinária. Sou vegetariano há 30 anos. Meus filhos nunca comeram carne e, seguindo meu raciocínio obtuso, devem estar com cara de abobrinhas. Coitados.

Alguns amigos acham que eu sou muito radical, mas não dá pra ser diferente. Não dá pra ser meio vegetariano. Ou você é ou não é. Assim como não é possivel uma moça estar meio grávida.

Tudo bem, concordo que algumas de minhas regras são bastante rígidas. Por exemplo, em minha casa não entra carne de jeito nenhum, o que já gerou várias histórias engraçadas.

Certa vez, numa emergência, uma vizinha pediu se poderia mandar uma panela de feijão para terminar de cozinhar, pois estava com um problema no fogão e um monte de visitas para almoçar. Minha mulher disse pra ela não se preocupar. Chamou nosso caseiro e mandou entregar na casa da vizinha nosso fogão de seis bocas e um botijão de gás.

Deu um certo trabalho, mas a panela cheia de carne não entrou lá em casa. Era uma feijoada completa com um porco inteiro lá dentro. Não ia passar no controle de qualidade. A vizinha até hoje conta para os amigos e ninguém acredita.

Em outra ocasião, o cineasta Murilo Salles estava filmando “Como Nascem os Anjos” na frente de casa e me pediu se poderia usar nossa garagem para servir o almoço para o pessoal do set. Infelizmente não foi possível atendê-lo, pois o cardápio do buffet não estava de acordo com as regras da casa. O pessoal teve que comer ao ar livre mesmo. Sempre que nos encontramos damos boas risadas dessa história.

O mais difícil em ser vegetariano é ter que aguentar as piadinhas sem graça. A mais manjada é aquela do cara que era um vegetariano tão radical que levou uma mulher pra trás da moita e comeu a moita.

Quando algum chato abre o sorriso e pergunta: conhece aquela do vegetariano? Eu respondo rapidamente: e tu conhece aquela do cara que entrou no açougue e pediu um metro de lingüiça?

Geralmente dá certo.