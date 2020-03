Vírus do Avesso

Novas orientações da Organização Mundial da Saúde para o combate eficaz e sem trégua ao coronavírus acabam de ser divulgadas à imprensa. As diretrizes, anunciadas em coletiva pelo porta-voz da Organização, podem ser resumidas em alguns pontos básicos:

. Tenha sempre em mente o fato de que ficar perto de si mesmo pode ter consequências irreversíveis para o organismo.

. Evite ao máximo o contato com a sua pessoa. Interações sociais a uma distância de menos de dois metros, entre vocês dois, tende a ser catastrófico.

. A TV, o rádio, o tablet, o celular e demais gadgets devem permanecer o tempo todo ligados, do amanhecer até a hora de dormir, a fim de que o sujeito não contraia silêncio mórbido, que em 80,7% dos casos é seguido de óbito. Estudos relatam que, uma vez ensimesmado, o quadro do moribundo pode evoluir para reflexão, estado meditativo, consciência plena e iluminação cósmica – o que exigiria a internação imediata. O objetivo das autoridades neste momento é fortalecer a imunidade do indivíduo contra ele próprio, desenvolvendo anticorpos e evitando recaídas que possam resultar em uma letal aproximação dos dois.

. Na falta de energia elétrica em casa ou na ausência de sinal de internet, recomenda-se apelar a primeiros socorros que livrem o quarentenista do contágio do silêncio, ainda que este tenha que apelar a matracas, vuvuzelas, tambores improvisados, sogras resmungonas e outros artefatos de alto potencial gerador de decibéis.

. Especial atenção deve ser dada ao risco de queda das pessoas em isolamento, pois são grandes as chances de fraturas e sequelas caso venham a cair em si.

Esta é uma obra de ficção.