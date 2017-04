Volta Schmidt!

Querido Schmidt, eu confesso: não sei viver sem você. Esses dias de estrada cumprindo os compromissos profissionais sem a tua presença, têm sido desastrosos. Sim, eu sei que você pegou gripe A, passou por hospitais em Venâncio Aires, Porto Alegre, Rio de Janeiro e precisa descansar. Mas você pode muito bem descansar num assento de avião, num banco de van, num quarto de hotel na fronteira com a Bolívia… Porque tem que descansar em casa? Ficar em casa é um tédio. Bora pra estrada, agitar um pouco. As viagens sem você são um porre.

Outro dia passamos perto de Farroupilha, RS, e eu tentei levar todo o pessoal – músicos e equipe técnica – para fazermos uma prece no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Cheguei até a fazer uma promessa: se você ficasse bom logo, todos nós iríamos parar de fumar. Todos toparam, menos o Gazzaneo. Casualmente, o único que fuma do grupo. Não quero fazer intriga, mas não custava nada ele fazer um esforço. Com um amigo desses, ninguém precisa de inimigo. Acho que ele anda com problemas emocionais. Depois daquela parada gay de Caxias, nunca mais foi o mesmo. Virou um cara depressivo, passa o dia inteiro fazendo palavras cruzadas, não sai mais pra jantar com a turma… Agora, quando você voltar, a gente precisa ter uma conversa com ele.

Na tua ausência, tenho procurado me comportar direito, mas, sinceramente, essas fulanas que vieram pra te substituir são péssimas. A primeira, foi um desastre. Se aborreceu porque não gostei do lugar no avião. Você sabe que eu só viajo no corredor e na frente. Chegando no hotel, tive que trocar de quarto. Claro, tinham me colocado de frente pra perimetral. Aí fomos jantar e, acredite se quiser, tive que pagar minha própria conta! Nunca vi uma coisa dessas. Eu sou um artista, não ando com carteira no bolso. Isso é coisa de estagiária. Mandei embora.

Tudo bem. Na viagem seguinte, a empresária resolveu ir junto. Essa você sabe como é, está sempre no celular fechando altos negócios e não tem tempo pra cuidar do básico, como o camarim dos artistas. Resultado, a água mineral estava gelada. E você sabe que eu me recuso a cantar se a água não estiver na temperatura correta. Não vou nem comentar os outros detalhes fundamentais para a realização do show, como as toalhas brancas, o ar condicionado desligado e o Gatorade de bergamota. Conclusão, tive que cancelar o espetáculo.

E o pior é que, no dia seguinte, na hora de descer do quarto pra ir pro aeroporto, a fulana pediu pra eu bater no meu irmão. Aí, eu bati e deu a maior confusão. Como é que eu ia saber que era pra bater na porta?

Portanto, querido Schmidt, volta! The show must go on!!! Não dá pra viver sem você.