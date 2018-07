Voltem o Lance

Policlínica Hermantino Lago, oitavo andar, sala 83, Doutora Giulia Laurentino da Fonseca – Memorialogista. Pós-Doutorado pela Universidade de Sorbonne. Atendimento a convênios. Recuperação de lembranças perdidas. Pacote “porteira fechada”, com resgate de todo o conjunto de vivências, ou “módulo seletivo”, trazendo paulatinamente à tona apenas o que foi bom – de acordo com critérios previamente definidos em consulta. Compilação neural em conjunto com paciente a partir de miniaturas de fotos ou traillers de 1 minuto e meio. Possibilidade de escolha de períodos específicos.

Equalização de sons já esmaecidos em bruma auditiva, como vozes de entes queridos, sinos de recreios escolares e declarações de amor ao pé do ouvido. Restauro de cores apagadas, desde recordações estáticas até loopings em montanhas russas, em ambos os hemisférios ou áreas de difícil acesso no lobo frontal. Reabilitação de sensações gustativas retroativas à época da amamentação do paciente.

Possibilidade de apagamento de fato ocorrido ontem, 06-07-2018. Não porque tenha sido especialmente traumático, mas por não valer a pena armazenar dados esquecíveis na memória.

Punção de massa cinzenta danificada para análise. Dúvidas diagnósticas dirimidas com resultados entregues em 24 horas. Em casos de lances duvidosos, acionamento de VAR – Árbitro de Vídeo, e suas múltiplas telas em 4K.