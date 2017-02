Meu amigo Roberto Lima vive tentando me convencer de que minhas escolhas na vida estão erradas. Só porque não bebo, não fumo, não como carne e faço um monte de coisas que, até hoje, eu acreditava fossem corretas. Recebi uma mensagem com uma suposta entrevista de um médico que destruiu todos os meus argumentos. Se essa entrevista for verdadeira, vou jogar a toalha. O problema é que não dá pra acreditar nessas coisas que chegam pela internet. Veja você mesmo.

Pergunta: Exercícios cardiovasculares prolongam a vida, é verdade?

Resposta: O seu coração foi feito para bater uma quantidade de vezes e só. Não desperdice essas batidas em exercícios. Tudo gasta-se eventualmente. Acelerar seu coração não vai fazer você viver mais, é como dizer que você pode prolongar a vida do seu carro dirigindo mais depressa. Quer viver mais? Tire uma soneca!

P: Devo cortar a carne vermelha e comer mais frutas e vegetais?

R: Você precisa entender a logística da eficiência. O que a vaca come? Feno e milho. O que é isso? Vegetal. Então um bife nada mais é do que um mecanismo eficiente de colocar vegetais no seu sistema. Precisa de grãos? Coma frango.

P: Devo reduzir o consumo de álcool?

R: De jeito nenhum. Vinho é feito de fruta. Brandy é um vinho destilado, o que significa que eles tiram a água da fruta de modo que você tire maior proveito dela. Cerveja também é feita de grãos. Pode entornar!

P: Frituras são prejudiciais?

R: Hoje em dia a comida é frita em óleo vegetal. Na verdade ficam impregnadas de óleo vegetal. E vegetal não é prejudicial.

P: Flexões ajudam a reduzir a gordura?

R: Absolutamente não! Exercitar um músculo faz apenas com que ele aumente de tamanho.

P: Chocolate faz mal?

R: Tá maluco? Cacau! Outro vegetal! É uma comida boa pra se ficar feliz. E, pra finalizar, lembre-se: A vida não deve ser uma viagem em direção ao túmulo, com a intenção de chegar lá são e salvo. O importante é chegar lá e poder dizer: a viagem foi ótima!

Só tô esperando a confirmação da veracidade da entrevista pra começar a meter o pé na jaca.