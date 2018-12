Várias cidades do mundo oferecem wi-fi gratuito em vias públicas. Em tempos modernos, tornou-se uma ferramenta essencial.

Hong Kong, Helsinque, Paris e Nova York, entre tantas outras, facilitam a vida de moradores e turistas.

Uso e abuso do wi-fi público quando consigo viajar. Graças à internet, escolho restaurantes, hotéis, e não me perco tanto, com a ajuda do GPS.

Aqui em Nova York, além das ruas de Manhattan, quase todos os restaurantes disponibilizam o serviço, o que acaba se tornando uma via de mão dupla, já que o freguês costuma fotografar a comida e a DIVULGA (disponibiliza) nas redes sociais. É propaganda gratuita e eficaz.

No Brasil ainda não funciona assim.

Em Belo Horizonte, ainda são escassos os estabelecimentos que tiveram a percepção de que poderão ter retorno oferecendo o acesso gratuito ao wi-fi.

Descobri, por acaso, no Mercado Central, que o Bar da Lôra é um dos poucos quiosques que aderiram.

Cheguei ao bar com minha mãe por volta do meio dia. Acotovelamo-nos junto ao balcão, pedi uma cerveja e uma porção do prato vencedor do concurso de comidas de buteco, uma invenção que incrementou o faturamento dos bares, transformando a cidade na capital butequeira do país.

Para ter chance de vitória, não basta que os quitutes sejam saborosos.

É preciso que o participante realce o ingrediente-tema e que o prato tenha uma bela apresentação.

A Lôra capricha sempre e, talvez por isso, seja presença obrigatória entre os finalistas.

Numa mesa ao lado, uma mulher lindíssima, toda produzida, observava a conversa entre mãe e filho e não parava de olhar em nossa direção.

Em vários momentos, cheguei a pensar que estivesse flertando comigo, mas baixei os olhos sempre que fui fuzilado por ela.

Não sou nenhum Alain Delon, é fato, e aquele olhar não deveria ser para mim.

Loura, carnudos lábios, unhas pintadas de vermelho, enfiada em um micro-vestido decotado, cobrindo apenas um terço das coxas esculpidas em academia e salto alto nos pés. Um visual que chamava a atenção dos homens que passaram por ali.

Era quase uma Marilyn Monroe em seus dias mais gloriosos.

Absorta em um copo de suco de laranja, fingia folhear uma revista de moda. Volta e meia, ela me aniquilava com aquelas duas esferas azuis.

Desviei o olhar pela vigésima vez, aprumei o cabedal e me dediquei a conversar com minha mãe sobre os assuntos que teríamos por resolver naquele dia.

Quando saiu a nossa comida, veio das mãos da garçonete um lindo prato.

As batatas perfeitamente douradas, a carne de panela suculenta – de aparência ímpar -, salpicada de pimentas biquinho, uma geleia deliciosa e fatias de pão francês.

Tirei o celular do bolso, fotografei aquela beleza e me queixei da ausência de wi-fi. Queria postar no Instagram.

Marilyn, atenta, olhou novamente em nossa direção e disse, em alto e bom som:

– Bar da Lôra, sem acento, tudo junto; Lôra, também sem acento, 2016. Tudo junto.

Não entendi. E fiz cara de quem não entendeu.

Ela replicou:

– Estou lhe dando a rede de acesso e a senha do wi-fi da Lôra.

E sorriu aquele sorriso de dentes perfeitos, deixando-me novamente desconcertado.

Agradeci, quase balbuciando, virei-me para a garçonete e elogiei.

– Graças à providencial ajuda da garota-propaganda do Bar da Lôra, agora poderei compartilhar a foto desta delícia em minhas redes sociais.

A garçonete debruçou-se sobre o balcão e disse, baixinho, de forma que apenas minha mãe e eu pudéssemos escutar:

– Não é garota-propaganda. É garota de programa.

Engasguei.

Minha mãe rachou o bico.

Definitivamente, não sou nenhum Alain Delon.

Mas resta-me ainda alguma ingenuidade.