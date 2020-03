Acidente com família brasileira deixa mãe e filha mortas na Virgínia

Patrizzia e Jeniffer Costa e Silva morreram no local do acidente e Ênio da Silva Júnior foi levado em estado crítico a um hospital local

Na sexta-feira (13), uma estudante de 14 anos da Stewartsville Middle School e sua mãe morreram em um acidente envolvendo 3 veículos na Virgínia, confirmam o superintendente das escolas municipais e a polícia estadual. Jeniffer Costa e Silva, da oitava série, e sua mãe Patrizzia Costa e Silva estavam no veículo com o pai de Jeniffer, Enio da Silva Jr., que ficou gravemente ferido, confirmou a superintendente Maria Eppolite. As informações são do LehighValleyLive.com.

Patrizzia, de 44 anos, moradora em Greenwich Township, dirigia a caminhonete Dodge Ram 1500 de 2016, que estava rebocando um pequeno trailer, na faixa esquerda da Interstate 95 South, logo depois da Henry Road, no Condado de Sussex, informou a polícia estadual da Virgínia. O veículo saiu da estrada à esquerda, atingiu a barreira que separa as pistas, parando de frente para o trânsito, disse a polícia. Um trailer Freightliner 2020 que vinha na faixa da direita atingiu o Dodge de frente, matando instantaneamente Patrizzia e sua filha, informaram as autoridades locais. A terceira pessoa na caminhonete, identificada como Ênio, foi levada em estado crítico para um hospital da região, informou a polícia.

O reboque do trator desviou para a direita e limpou outra picape Dodge Ram 2016 que havia se movido para o ombro direito. Os ocupantes do reboque e o segundo Dodge sofreram ferimentos leves, informou a polícia. O sargento da polícia estadual não tinha o nome dos motoristas desses veículos ou da pessoa ferida no primeiro Dodge.

A irmã mais velha de Jeniffer, Letticia da Silva, formada na Phillipsburg High School, não estava no veículo e viajou para a Virgínia para estar com o pai enquanto ele é tratado em um hospital, disse Eppolite. Jeniffer se mudou há cerca de três anos para o Condado de Warren, era “amiga de muitos” e “tinha uma visão muito além da idade dela”, acrescentou.

A superintendente lembrou a aluna como “uma jovem doce” que era “brilhante, enérgica e tinha um ótimo senso de humor”. Além disso, ela jogou vôlei no time Little Liners na Associação Recreativa de Greenwich.

No domingo (15), conselheiros foram enviados à escola e estarão disponíveis online durante a semana para quem precisar, disse Eppolite, acrescentando que as escolas do distrito estão fechadas por duas semanas devido à pandemia de coronavírus. Mais informações sobre como entrar em contato com os conselheiros serão fornecidas ainda na segunda-feira (16) em um e-mail para os pais e funcionários, disse ela.

Para seus colegas de escola e professores, Jeniffer era “uma luz brilhante”, de acordo com a postagem no Facebook sobre o acidente. “Esta é uma grande perda para a família GTSD.”

Ênio é proprietário do Bar Gandares, no bairro do Ironbound, em Newark (NJ). Na segunda-feira (16), o estabelecimento, localizado na esquina da Elm Road e Hennesey Street, permaneceu fechado ao público. Conforma sua página no Facebook, Patrizzia era corretora de imóveis em New Jersey, portanto, bastante conhecida na comunidade brasileira no estado. Vários amigos postaram mensagens de pesar nas redes sociais.

. Campanha beneficente:

Ainda no domingo (15), foi iniciada no GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/letticia-da-silva, cujo objetivo era angariar US$ 2 mil. Até à tarde de segunda-feira (16), foram arrecadados US$ 2.690. Ainda não foram divulgados detalhes sobre o funeral e sepultamento.