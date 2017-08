Adolescente brasileira morre em acidente de jet ski

Douglas de Matos enfrenta a acusação de provocar o acidente que matou Isabelle Silva

Na segunda-feira (14), Douglas de Matos, de 32 anos, morador em Lowell (MA), foi preso sob a fiança de US$ 7.500 e acusado de pilotar alcoolizado um jet ski, na noite de domingo (13), que chocou-se contra a traseira de outra embarcação. A colisão jogou na água Isabelle Silva, de 16 anos, que estava no outro barco e foi encontrada morta nas águas do rio Merrimack, em Chelmsford (MA). As informações são do jornal Lowell Sun.

As autoridades detalharam que Douglas pilotava o seu próprio jet ski às 10 horas da noite quando chocou-se na traseira de outra embarcação, na qual a adolescente estava a bordo em companhia do namorado. Ambos os pilotos conseguiram sair da água, mas Silva, que estaria usando um colete salva-vidas, inicialmente não foi encontrada.

Várias equipes de resgate chegaram ao local, próximo à rampa de barcos na Wotton Street, e iniciaram buscas extensas desde a noite de domingo até a manhã de segunda-feira. Pouco depois das 10 da manhã de segunda-feira (14), a polícia informou que haviam encontrado o que acreditavam ser o de Isabelle. A identidade da vítima não havia sido divulgada oficialmente, mas uma campanha beneficente online, iniciada na tarde de segunda-feira, a identificou como Isabelle Silva, caloura na Lowell High School e que se mudou para os EUA há 2 anos.

“Ela era uma grande aluna, dedicada, amiga, uma filha muito boa e bastante querida pelos amigos”, diz a mensagem postada em português na página da campanha.

O incidente marcou a segunda morte provocada pela colisão de embarcações no rio Merrimack neste verão. Em 4 de julho, Juan Arroyo Ortiz, de 39 anos, morador em Lawrence (MA), morreu próximo a Rynne Beach, em Lowell.

Douglas sofreu ferimentos leves e foi levado ao Lowell General Hospital. Na tarde de segunda-feira, ele foi oficialmente acusado ainda na cama do hospital de operar intoxicado uma embarcação, negligência na operação de uma embarcação, operar um jet ski à noite, operar uma embarcação não registrada, operar uma embarcação à noite sem luzes de navegação e operar um jet ski próximo demais de outra embarcação.

As acusações foram lidas depois que o tenente da Polícia do Meio Ambiente de Massachusetts, Robert Akin, encontrou-se com Matos no Lowell General Hospital, aproximadamente às 12:30 am. No relatório sobre o encontro, Akin detalhou que ao entrar no quarto de hospital do brasileiro, ele imediatamente sentiu um forte cheiro de álcool.

“Eu perguntei a Matos como o dia dele iniciou a partir do momento em que acordou”, relatou o tenente. “Ele respondeu com a voz arrastada, ‘primeira vez, primeira vez, eu me recordo, primeira vez, eu me lembro que estava na água’. Então, ele afirmou que se lembrava de ter ido ao lago às 6:00 pm, com 15 pessoas e 10 jet skis”.

Ainda conforme o relatório, Douglas disse a Akin que ele tinha 6 anos de experiência na pilotagem de jet skis e que “Jet Skis eram o esporte favorito dele”. O tenente acrescentou que o brasileiro admitiu ter consumido bebida alcóolica no dia. Matos teria informado ao policial que “consumiu mais álcool que todos os dias”, segundo o relatório.

“A fala dele estava bastante arrastada e difícil de compreender”, afirmou Akin. “Os olhos dele estavam brilhantes e muito vermelhos”.

A promotora pública assistente, Ashlee Mastrangelo disse que, durante o encontro no local do acidente, a polícia percebeu que Douglas aparentava estar intoxicado. “Eles (agentes) observaram que ele tinha dificuldade em ficar de pé, a voz estava arrastada e difícil de ser entendida, teve dificuldade ao fazer o teste do bafômetro”, disse ela. “Os agentes da Polícia do Meio Ambiente realmente perceberam o cheiro forte de álcool enquanto conversavam com o réu, assim quando ele deu entrada no hospital”.

A advogada de defesa de Matos, Fran Delmyre, disse que seu cliente tinha “bastante remorso” e alegou que os diversos sinais que ele estivesse bêbado poderiam ser ocasionados por uma pancada na cabeça.

“Ele sofreu uma pancada na cabeça como resultado do acidente”, disse ela. “Ele não se lembra muito bem do que aconteceu. Ele tem consciência da seriedade do acidente”.

Mastrangelo pediu para que a fiança fosse estabelecida em US$ 15 mil, citando a seriedade da situação e os antecedentes envolvendo veículos no histórico de Matos. A Juíza Stacey Fortes determinou a fiança em US$ 7.500 sob a condição de Douglas não consuma álcool durante o curso da investigação e que seja submetido a testes aleatórios.

. Campanha beneficente:

Ainda na segunda-feira (14), foi lançada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/isabellesilva, cujo objetivo é angariar US$ 25 mil para as despesas com funeral e sepultamento de Isabelle Silva. Até a manhã de terça-feira (15), haviam sido doados US$ 9.990.