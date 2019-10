Adriana Calcanhotto traz show intimista a Nova York

O espetáculo acontecerá no Symphony Space, em Manhattan (NY)

No domingo (27), das 8:00 pm às 10:00 pm, no Symphony Space, em Manhattan (NY), a cantora e compositora Adriana Calcanhotto apresentará o espetáculo “Margem”. O show é mais uma realização do Brazil in Concert e os ingressos custam US$ 69 e US$ 99.

“Este, ‘Margem’, que está há 21 anos de distância do primeiro e 11 do segundo, e cuja sequencia ele encerra, começou a ser concebido logo depois do lançamento do ‘Maré’, o segundo. Por inércia. Pelo fato de ter ouvido, cogitado e cantado tantas canções que acabaram não entrando nem no álbum e nem depois nos shows da turnê de lançamento, canções que não entraram nos projetos, mas não saíram de mim, que de alguma maneira foram ficando como possibilidades para o terceiro. O terceiro confunde-se um pouco com o segundo nesse sentido. ‘Margem’ encerra a trilogia, mas não o assunto, que a cada um dos três discos, revelou-se pra mim mais e mais urgente”, explicou a artista sobre o tema do espetáculo.

Natural de Porto Alegre (RS), Adriana da Cunha Calcanhotto, Adriana da Cunha Calcanhotto é cantora, compositora, intérprete, instrumentista, produtora musical, arranjadora, escritora e ilustradora, além de atuar como professora e embaixadora da Universidade de Coimbra, em Portugal. Ela Também gravou uma série de discos de música infantil sob o apelido de infância Adriana Partimpim. Esses trabalhos fizeram com que Adriana conquistasse o Grammy Latino de Melhor Música Infantil.

De abril de 2018 a fevereiro de 2019, a cantora esteve empenhada na turnê musical internacional “A Mulher do Pau-Brasil”, que a levou aos principais palcos do Brasil e de Portugal, onde a gaúcha havia trabalhado como professora convidada previamente pelo curso de Letras da Universidade de Coimbra. O show foi idealizado como “concerto-tese”, ou seja, uma conclusão da residência artística de Adriana Calcanhotto na Universidade, onde ela esteve nos últimos dois anos entre cursos e apresentações. A imensa repercussão do show gerou uma turnê que começou pela Europa e chegou a diversas cidades brasileiras a partir de agosto. Acompanhada por Bem Gil e Bruno Di Lullo, Adriana elaborou um roteiro com músicas compostas no período lusitano, releituras (a recente “As Caravanas”, de Chico Buarque, por exemplo) e também reencontra clássicos de seu repertório, como “Inverno”, “Vambora” e “Esquadros”.

O Symphony Space fica localizado na 2537 Broadway, em Manhattan (NY).