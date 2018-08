Advogado: Acusado de matar universitária não é indocumentado

Os dados de Cristhian Bahena Rivera teriam sido analisados e aprovados no programa E-Verify

Na quarta-feira (22), um juiz determinou que o suspeito de ter assassinado a estudante universitária Mollie Tibbetts, de 20 anos, em Iowa, tivesse a fiança estabelecida em US$ 5 milhões. Enquanto isso, o advogado de defesa do réu alegou, sem apresentar evidências, de que o cliente dele não é um imigrante indocumentado. Esta foi a primeira apresentação pública de Cristhian Bahena Rivera, de 24 anos, um mexicano que, aparentemente, usou uma cédula de identidade roubada para posar como imigrante legal e trabalhar nos últimos 4 anos na fazenda de um republicano eminente em Iowa.

Os investigadores disseram que Rivera confessou ter sequestrado a vítima quando ela corria próximo à uma fazenda há 1 mês, desovando o corpo num milharal no Condado de Poweshiek, coberto com folhagens. O crime devastou a família da jovem. “Os nossos corações estão partidos”, disse um parente, e encorajou o Presidente Donald Trump a reiterar a postura agressiva dele com relação à imigração.

“Mollie Tibbetts, uma mulher jovem e incrível, está agora permanentemente separada da família dela”, disse Trump através de um vídeo, na noite de quarta-feira (22). “Uma pessoa veio do México, ilegalmente, e a matou”.

“Nós precisamos do muro. Nós precisamos que as nossas leis migratórias sejam alteradas, nós precisamos que as nossas leis das fronteiras sejam mudadas. Nós precisamos que os republicanos façam isso, pois os democratas não irão fazê-lo”, acrescentou.

Os comentários feitos por Trump fez com que o advogado de defesa de Rivera debochasse do Presidente durante a audiência preliminar. “Infelizmente e de forma triste, Trump utilizou esse assunto na mídia nacional e que irá envenenar qualquer jurado escolhido para acompanhar o caso”, disse o advogado Allan Richards.

Ele também alega que Rivera é um imigrante legal que chegou aos EUA ainda menor de idade e que o nível escolar dele é de somente o 7º ou 8º ano. Rivera era considerado bom funcionário na Yarrabee Farms, disse o presidente Eric Lang, acrescentando que o réu ainda foi aprovado num requerimento a mais de segurança através do programa E-Verify. O programa cruza os dados fornecidos pelos trabalhadores com as informações contidas nos arquivos do Departamento de Segurança Nacional (DHS) e o Seguro Social.

Eric é irmão de Craig Lang, um fazendeiro que recentemente perdeu as eleições primárias republicanas de 2018 para o cargo de secretário estadual da agricultura.

Durante a audiência que determinaria o valor da fiança, Rivera usou um fone de ouvido para escutar a tradução do inglês para o espanhol.

“Por favor, lembrem-se, o mal vem em todas as cores”, postou a tia de Mollie, Billie Jo Calderwood, na quarta-feira (22), na página dela no Facebook; numa tentativa de rebater a retórica a favor de uma postura mais rígida no que diz respeito à imigração.