Agentes do Ice mandam ex-primeiro ministro da Noruega para a “salinha” de aeroporto

Kjell Magne Bondevik, ex-líder da Noruega, visitou Teerã em dezembro de 2014 para participar de uma conferência contra o extremismo

Se um indivíduo for o ex-líder de uma nação europeia, o presidente de uma imensa organização de defesa dos direitos humanos e o portador de um passaporte diplomático, ele tende a não enfrentar filas longas no setor de imigração de aeroportos. Entretanto, em 31 de janeiro, Kjell Magne Bondevik, ex-primeiro ministro da Noruega, enfrentou muito mais que uma fila longa.

Bondevik disse durante o programa “Connect the World” do canal CNN que foi interrogado por agentes no Aeroporto Internacional Dulles, em Washington-DC, porque ele tinha um visto iraniano em seu passaporte diplomático.

“Quando eles encontraram o visto iraniano, onde eu visitei em dezembro de 2014, eles (autoridades) me informaram que havia uma regulamentação referente a tal visto, portanto, eu tive que ser marcado”, relatou.

Depois que o ex-líder europeu detalhou o seu histórico de viagem; que visitou Teerã para uma conferência de combate ao extremismo, Bondevik disse que “assumiu e presumiu que seria liberado imediatamente”. Ao invés disso, ele foi interrogado por mais de 1 hora.

“Eles realmente acreditaram que eu apresentava algum problema ou ameaça aos EUA? Eu esperava que eles demonstrassem mais flexibilidade e sabedoria”, acrescentou.

Bondevik detalhou que foi detido com outros imigrantes do Oriente Médio e África que também foram interrogados mais tempo. Embora o ex-primeiro ministro eventualmente tenha sido liberado, a atmosfera em torno do decreto de lei assinado pelo Presidente Donald Trump abalou os seus valores. Ele disse ao apresentador Becky Anderson que discorda completamente da ordem, considerando-a “uma contradição” à sua visão sobre a dignidade humana.

“Eu realmente não gosto que ele esteja tratando alguns países muçulmanos como um grupo e não indivíduos”, comentou.

Bondevik, que lidera a ONG Oslo Center, disse que o incidente revela uma grande preocupação criada pelo presidente e suas primeiras ações no cargo. Não é somente o polêmico decreto de lei que preocupa o ex-primeiro ministro.

“Eu também devo dizer que não gosto da abordagem dele (Trump) com relação aos outros líderes internacionais; o primeiro ministro da Austrália, o presidente do México e agora como está agindo com a comunidade internacional”, disse Bondevik.

Ele detalhou que muitos outros países, incluindo a Noruega, estão preocupados.

Semana passada, Trump assinou o decreto de lei que proíbe a entrada nos EUA de cidadãos naturais de 7 países muçulmanos, incluindo o Iran. A ordem também suspendeu o programa de refugiados por 4 meses e impedia a entrada no país de todos os refugiados sírios por tempo indefinido. Na sexta-feira (3), a ordem foi suspensa temporariamente em todos os EUA por um juiz federal. Na segunda-feira (6), a Corte de Apelações do 9º Circuito negou pedido do governo de suspender a decisão judicial e determinou que ambos os lados apresentem os seus argumentos antes da decisão final.