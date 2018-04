Agentes do ICE prendem brasileiro em frente aos filhos na FL

Wesio dos Anjos tem uma ordem de deportação emitida há cerca de 10 anos por não ter comparecido à Corte de Imigração

Semana passada, o mineiro Wesio dos Anjos, de 35 anos, morador em Pompano Beach (FL), estava em casa com os dois filhos, Matthew e Brendon, quando agentes do Departamento de Imigração (ICE) bateram à porta dele. Ele trabalha como pintor de paredes e cuidava dos meninos enquanto a esposa estava no trabalho. Os agentes informaram que o levariam preso, portanto, esperariam a chegada de um adulto para cuidar das crianças ou elas seriam encaminhadas a um abrigo de menores.

Conforme uma amiga da família, Anjos teria sido parado por patrulheiros na rodovia I-95 e, como estava em situação migratória irregular nos EUA, foi detido e levado à delegacia. Ele foi autuado, pagou a multa de US$ 275 e foi liberado. Quando foi preso pelos agentes do ICE, ele foi informado que havia sido denunciado à imigração pelos policiais que o autuaram na delegacia. Há 10 anos, Wesio não compareceu à uma audiência agendada na Corte de Imigração, consequentemente, gerando a emissão de uma ordem de deportação. Após a denúncia, ele passou a ser monitorado pelas autoridades migratórias.

O brasileiro está detido no Broward Transitional Center (BTC), em Pompano Beach (FL), enquanto aguarda o desenrolar do processo.

. Campanha beneficente:

Em 30 de março, foi lançada em nome de Ana Lúcia de Oliveira no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/5c71v3s; cujo objetivo é arrecadar US$ 20 mil para arcar com a fiança e despesas com a contratação de um advogado de imigração que defenda Wesio dos Anjos. Até a tarde de quinta-feira (5), haviam sido angariados US$ 3.620.

“O Wesio é um pai dedicado e trabalhador, um bom marido e infelizmente foi preso (imigração). Agora, nós contamos com a sua ajuda para que possamos arrecadar o necessário para pagar por um advogado e a fiança que o tire da prisão. Nós agradecemos a sua ajuda em nome de Jesus”, diz a mensagem no GoFundMe.com.