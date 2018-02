Anitta é convidada para dar palestra em Harvard

Antes da artista, o Juiz Sérgio Moro foi convidado em 2017 para o “Brazil Conference at Harvard & MIT”

A cantora, compositora e produtora carioca, Anitta, foi convidada para conceder uma palestra na anual “Brazil Conference at Harvard & MIT”, em Massachusetts. O evento ocorre nos dias 6 e 7 de abril e, em 2017, teve como convidado o Juiz Sérgio Moro. Ele é organizado por estudantes universitários brasileiros que vivem na região metropolitana de Boston (MA).

A assessoria de comunicação de Anitta ainda não confirmou a presença da artista à palestra. A Universidade de Harvard é uma das mais conceituadas no mundo e faz parte do ranking das instituições Ivy League (elite) nos EUA. O evento tem como objetivo o debate de temas relacionados ao Brasil.

Larissa de Macedo Machado Magalhães com oito anos de idade já cantava no coral da Igreja de Santa Luzia, no bairro de Honório Gurgel. Estudou o curso fundamental na Escola Municipal Itália. Com 16 anos concluiu o curso técnico de Administração. Trabalhou como vendedora numa loja de roupas.Com 17 anos de idade venceu a disputa de Revelação do Funk. Em 2009 começou a compor funk com mais melodia e letras mais leves e a postar os vídeos no YouTube. Foi descoberta pela produtora e gravadora carioca Furacão 2000. “Menina Má” foi o hit de estreia, lançado em 2012.

Em janeiro de 2013, Anita foi contratada pela Warner Music. Nesse mesmo ano, ela foi indicada no Prêmio Mutishow nas categorias Artista Revelação, Melhor Clip e Música Chiclete, vendo as duas últimas. Ela foi indicada aos Meus Prêmios Nick em duas categorias, Cantora Favorita e Revelação Musical. Foi eleita a Cantora do Ano pelo iTunes. Em setembro, Anitta foi indicada para a categoria Melhor Artista Brasileira de EMA 2014.

Em novembro desse mesmo ano começou a venda de ingressos para o show de gravação do primeiro DVD da cantora, que aconteceu no HSBC Arena, no dia 15 de fevereiro de 2014 e teve a presença de dez mil pessoas. O DVD intitulado “Meu Lugar” foi lançado no dia 4 de junho de 2014, junto com o segundo álbum “Ritmo Perfeito”. Anitta foi indicada ao Grammy Latino. A cantora abriu a premiação cantando a música “Zen” e apresentou o show se tornando a cantora brasileira mais jovem a apresentar esse evento.