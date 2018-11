Anitta se apresentará no Madison Square Garden em NYC

A casa de shows já recebeu figuras históricas da música internacional como Elvis Presley, Michael Jackson, Bob Dylan, Eric Clapton e David Bowie

Nesta semana, a cantora carioca Anitta conseguiu mais uma conquista importante na sua carreira musical. Em dezembro, ela subirá no palco do Madison Square Garden, em Manhattan (NY), uma das casas de show mais conhecidas do mundo.

A casa de shows já recebeu figuras históricas da música internacional como Elvis Presley, Michael Jackson, Bob Dylan, David Bowie e Eric Clapton. Mas esta não é a primeira vez que o local recebe uma brasileira: em 2009, a baiana Ivete Sangalo gastou US$ 2 milhões para gravar seu 4º DVD ao vivo na tradicional arena americana, que também abriga outros eventos, entre eles, esportivos.

Anitta será uma das atrações do evento Mega Bash 2018, que reunirá outros artistas latinos, como a cantora mexicana Becky G e o porto-riquenho Don Omar, uma das maiores estrelas do “reggaeton”, ritmo popular em diversos países da América Latina. O espetáculo terá capacidade para 20 mil pessoas e os valores dos ingressos variam entre US$ 50 a US$ 180.

A Netflix está produzindo o documentário “Vai Anitta”, em parceria com a Shot Studios, sobre a vida da cantora e empresária. O trabalho tem a inteira participação dela, mostrando todo seu lado pessoal e artístico. “Vai Anitta” é o primeiro documentário original da empresa de “streaming” sobre uma cantora brasileira. Internacionalmente, a plataforma já produziu obras do gênero sobre personalidades como Lady Gaga (em Gaga: Five Foot Two), Nina Simone (O Que Aconteceu, Nina Simone?) e Keith Richards, dos Rolling Stones, no filme “Under the Influence”.

Anitta, atualmente com 25 anos, começou a carreira em 2010, atingindo o estrelato 3 anos depois com a canção “Show das Poderosas”. Em fevereiro de 2018, ela entrou para a lista da Vogue das 100 pessoas mais criativas no mundo. Em 2017, foi eleita pela Billboard como a 15ª artista mais influente do mundo nas redes sociais.

“Sabe aquela expressãozinha que a gente usa: ‘a minha vida está tão louca que daria uma série’? Pois é. A minha deu. A gente já maratona com tanta coisa na Netflix, que agora vocês vão poder me maratonar”, postou a cantora no Twitter.