Anúncio de falso Starbucks tenta atrair DREAMers para a deportação

Contrário ao anúncio falso promovido por internautas nas redes sociais, a gigante das cafeterias Starbucks não oferecerá descontos aos imigrantes indocumentados na sexta-feira (11), confirmou a empresa. Criado por indivíduos inescrupulosos na internet, o anúncio fraudulento intitulado “Dia do Dreamer na Starbucks”, informa que “todos os americanos indocumentados receberão qualquer item no cardápio da Starbucks com 40% de desconto”. A palavra “Dreamer” é geralmente associada aos imigrantes indocumentados que foram trazidos aos EUA ainda na infância, assim como o projeto de lei bipartidário cujo objetivo é a legalização desses jovens.

John Kelly, vice-presidente sênior de comunicações globais da Starbucks, informou a The Associated Press que o rumor é “completamente falso. Cem por cento falso”. A companhia também postou no Twitter em respostas aos internautas que, por ventura, compartilharam o anúncio falso.

Alguns internautas inescrupulosos aproveitaram a oportunidade usar a Starbucks porque a empresa é conhecida pela forma progressista de contratação, como estabelecendo gols na contratação de milhares de refugiados e veteranos.

A origem do anúncio parece ser o website 4chan. O objetivo do anúncio, como o criador frisou no 4chan, é fazer com que os imigrantes indocumentados vão à Starbucks e peçam por “coisas grátis”, uma alegação que perpetua o mito que essas pessoas são sanguessugas da sociedade nos EUA. Alguns internautas sugeriram contatar o Departamento de Imigração (ICE) para focalizar nas filiais da Starbucks na sexta-feira (11) para que os imigrantes possam ser detidos nas lojas e deportados.

O anúncio é ultrajante em grande parte porque reforça a retórica de que os imigrantes indocumentados são “receptores” e não “contribuintes” nos EUA. O mito funciona extremamente bem, pois os indocumentados são vistos como “criminosos”, embora tenham violado as leis civis e não criminais quando entram clandestinamente no país. Essa visão apresenta o cenário preto e branco que ignora as razões porque as pessoas, e seus ancestrais, imigraram aos EUA muitas vezes fugindo da violência em seus países de origem.

Na realidade, os 11 milhões de imigrantes indocumentados que vivem nos EUA contribuem com cerca de US$ 11.74 bilhões em impostos municipais e estaduais, segundo o relatório do Instituto de Política Econômica e Tributação. Uma pesquisa nacional em 2016 sobre os DREAMers, que receberam a permissão de trabalho temporária e não correm o risco de deportação devido ao programa lançado por Barack Obama, revelou que mais de 40% começaram a trabalhar no primeiro emprego, o que aumenta o recolhimento de impostos.