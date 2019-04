Arnold esquece visto e é parado em aeroporto no Brasil

O astro dos filmes “Conan o Bárbaro” e “O Exterminador” esqueceu o passaporte americano com o visto brasileiro em viagem a São Paulo

Durante os dias 12 e 14 de abril, aproximadamente 12 mil atletas participarão de 40 modalidades do Arnold Sports Festival South America, no Transamérica Expo Center, na zona sul de São Paulo. A competição foi criada pelo ex-político, empresário, produtor de filmes, ator, filantropista e fisiculturista austríaco, radicado nos EUA, Arnold Schwarzenegger. O astro foi parado na imigração do Aeroporto Internacional de Guarulhos por ter esquecido o passaporte com o visto brasileiro. Ele esperou pacientemente cerca de 2 horas e meia até os trâmites fossem resolvidos.

Posteriormente, a Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília-DF, enviou a cópia do passaporte do astro com o visto brasileiro. Cercado de seguranças, Arnold foi recebido no Aeroporto de Guarulhos pela empresária Ana Paula Leal, sócia dele no Arnold Sports Festival South America.

Schwarzenegger conquistou fama internacional, tornando-se um ícone de filmes de ação de Hollywood, notável pelos papéis principais em filmes como “Conan o Bárbaro” e “O Exterminador”. Ele foi apelidado de “Arnold Strong” e “Arnie” durante sua carreira e mais recentemente como “Governator”; uma junção das palavras “governador” e “exterminador”, um de seus papéis.

Na época, filiado ao Partido Republicano, foi eleito pela primeira vez em 7 de outubro de 2003, para substituir o então governador da Califórnia Gray Davis. Schwarzenegger foi empossado em 1º de novembro de 2004, para servir o restante do mandato de Davis. Foi então, reeleito em 7 de novembro de 2006, para servir um mandato completo como governador, derrotando o democrata Phil Angelides, que era o tesoureiro de Estado da Califórnia na época. Ele tomou posse para o segundo mandato em 5 de janeiro de 2007. Em maio de 2004 e 2007, foi nomeado como uma das 100 pessoas que ajudaram a moldar o mundo, pela revista Time. Em 3 de janeiro de 2011 foi sucedido pelo democrata Jerry Brown.