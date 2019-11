Assessoria nega morte de Gugu Liberato na Flórida

O apresentador de televisão teria caído do telhado da casa que comprou recentemente em Celebration (FL) quando montava enfeites de Natal

Na quarta-feira (20), o apresentador Gugu Liberato, de 60 anos, sofreu um acidente doméstico nos EUA e encontra-se hospitalizado em estado grave. Ele teria caído do telhado da casa que comprou recentemente em Celebration (FL), na região metropolitana de Orlando, no Condado de Osceola, quando montava enfeites de Natal e batido a cabeça numa quina. A informação foi confirmada pela assessoria dele, que divulgou a seguinte nota:

“Comunicado:

Informamos que nesta quarta-feira, 20, o apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente em sua casa em Orlando e encontra-se internado em observação por 48 horas. Voltaremos a informar assim que um boletim médico for emitido e contamos com o profissionalismo de todos os amigos da imprensa.

Esther Rocha – Assessoria de Comunicação Gugu Liberato”.

Gugu caiu do telhado da casa que comprou recentemente no mesmo condomínio onde já tinha outro imóvel, na cidade de Celebration (FL), de uma altura de cerca de 5 metros. O estado de saúde do apresentador é grave e inspira cuidados, porque a cabeça foi a parte mais atingida. No Brasil, alguns veículos de comunicação publicaram que o estado de saúde dele é irreversível, pois já teria sofrido morte cerebral.

A esposa dele, a médica Rose Miriam Di Matteo, e os 3 filhos do casal, de 17 e 15 anos (gêmeas), já estão nos EUA. A mãe do apresentador, Maria do Céu, de 90 anos, e outros parentes, assim como diretor Homero Salles, viajaram na manhã de quinta-feira (21) para Orlando (FL).

Gugu apresenta no canal Record, todas às quartas-feiras, o reality show “Canta Comigo”, com a etapa final marcada para 4 de dezembro. O programa já está inteiramente gravado, entretanto, ainda não é certo se irá ao ar. Fazem parte dos projetos do apresentador os programas “Família Record” e “Power Couple”, sendo este um reality show de casais.