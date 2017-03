Baraka reafirma posição de Newark como “santuário” de imigrantes

A ordenança foi inspirada no caso envolvendo o jornal Brazilian Voice e o Departamento de Polícia de Newark

Na esperança de tranquilizar a comunidade imigrante, autoridades em Newark se reuniram na noite de quarta-feira (1) com residentes para garantir que a prefeitura apoiará sua população estrangeira, apesar da postura radical do Presidente Donald Trump na imigração.

“Nós aqui em Newark nunca apoiaremos o presidente e as coisas que ele está tentando fazer na imigração”, disse o Prefeito Ras Baraka no salão lotado do restaurante Mediterranean Manor, no bairro do Ironbound. “Nós não apoiaremos isso”.

. Caso BV inspira “santuário”:

A proposta de tornar Newark uma cidade “santuário” foi apresentada ao Conselho Municipal pelo Vereador Augusto Amador, que se inspirou no caso envolvendo o jornal Brazilian Voice e o Departamento de Polícia de Newark. Após a realização da Festa do Dia da Independência do Brasil no estacionamento do antigo Cineplex, no Ironbound, o fotógrafo freelance Geraldo da Silva Carlos fotografava a sujeita deixada no local; quando se deparou com o cadáver de uma mulher desovado no local. Imediatamente, ele foi à redação do BV e relatou a descoberta ao editor chefe, Roberto Lima. Geraldo, Roberto e o repórter Leonardo Ferreira foram ao local, constataram a descoberta do corpo, que estava nu e parcialmente coberto por entulhos de obras, e seguiram diretamente à delegacia de polícia local, na Market St., para denunciar o achado macabro às autoridades.

. Ele tem o green card?!

De volta ao local, o então chefe de polícia Samuel DeMaio demonstrou mais interesse no status migratório do fotógrafo que na descoberta do cadáver, perguntando várias vezes: “Does he have a green card?!” (Ele tem o green card?!, em tradução livre). Apesar de estarem auxiliando a polícia, os três brasileiros foram tratados com frieza e rudeza. Na noite do mesmo dia, policiais foram à redação do BV, onde algemaram Roberto Lima, o forçaram a entregar todo o material fotográfico relacionado ao incidente e o levaram de volta à delegacia. Roberto foi liberado após a intervenção de Amador. O incidente repercutiu na imprensa comunitária em várias partes dos EUA.

. Ação contra a polícia:

Posteriormente, Lima acionou judicialmente o Departamento de Polícia de Newark tendo como base a violação da liberdade de imprensa e direitos humanos. Após uma longa batalha judicial, o editor do BV finalmente ganhou a causa na justiça. Com o caso encerrado, Amador apresentou ao Conselho Municipal a proposta de transformar Newark em uma cidade “santuário”.

. Compromisso com os imigrantes:

Baraka frisou que Newark estava comprometida a permanecer uma cidade santuário, mesmo com a ordem executiva de Trump que ameaça cortar verbas federais destinadas aos municípios que limitarem a cooperação com as autoridades migratórias. Não há definição legal para a expressão “santuário”, mas ela se refere às cidades que limitam a cooperação da polícia local com os agentes de imigração. Newark não atende aos pedidos federais de manter indocumentados presos, a menos que tal pedido de prisão venha acompanhado de uma ordem judicial.

“O nosso trabalho não é perseguir os imigrantes indocumentados, o nosso trabalho não é fazer cumprir as leis federais, o nosso trabalho é fazer cumprir as leis municipais e estaduais”, disse o Capitão Adolfo Perez Jr., do Departamento de Polícia de Newark. “Nada mais, nada menos”.

Mais de 100 moradores lotaram o salão durante quase 2 horas , expressando o temor de serem afastados dos filhos ou serem deportados para países que já não conhecem mais. Uma jovem indocumentada que recebeu permissão de trabalho sob o programa assinado pelo então Presidente Barack Obama, que afastou o risco da deportação para aproximadamente 900 mil jovens indocumentados, disse não ter certeza se renovará sua permissão durante a administração Trump.

“Eu tenho medo”, disse ela aos presentes.

Outros participantes perguntaram o que eles deveriam fazer se os agentes do Departamento de Imigração (ICE) bater à suas portas.

“Eles não têm o direito de entrar em sua casa, a menos que possuam um mandado de busca assinado por um juiz”, disse Aníbal Romero, advogado em Newark. “Caso a imigração lhe der qualquer papel, você não tem que assiná-lo e diga-lhes que você quer que um juiz ouça o seu caso”.

Perez esclareceu que o Departamento de Polícia de Newark não está trabalhando com o ICE e que os rumores de batidas migratórias cidade eram falsos. Ele encorajou os residentes a comunicarem o departamento se os agentes da imigração baterem às portas.

“Caso alguém bata à sua porta alegando ser do ICE, você pode ligar para nós. É para isso que estamos aqui”, disse o capitão de polícia.

Entretanto, a prefeitura reconheceu que o ICE pode fazer cumprir as leis federais de imigração com ou sem a ajuda das autoridades locais. Apesar de a polícia poder se recusar a participar, as autoridades locais não podem impedir nenhuma ação.

“Caso o ICE venha à cidade de Newark e decida realizar uma batida migratória, nós não temos o direito de impedi-los”, disse o Vereador Augusto Amador.

A Polícia e os representantes municipais reiteraram que as autoridades locais não o fazem e não podem perguntar aos residentes nas ruas sobre o status migratório. Entretanto, aqueles que cometerem crimes serão presos e processados conforme as leis.

“Caso alguém cometa um crime; ele será preso por aquele crime”, disse Baraka.

A prefeitura encorajou os residentes a aplicarem para o programa municipal de ID, o qual permite todos os moradores, independente do status migratório, acesso às bibliotecas, piscinas públicas e outros serviços municipais. Desde que o programa foi lançado em 2015, 11.700 pessoas adquiriram a cédula de identificação (ID).

Rosa Pizarro, uma imigrante indocumentada, disse que a reunião ajudou a tranquilizar os moradores e combater a circulação de rumores na comunidade. “Nós precisamos de mais oportunidade para fazer perguntas”, comentou. “Nós precisamos manter contato”.

Outra reunião pública está agendada para abril, mas ainda não há data definida.