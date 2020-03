Brasileira é ameaçada de morte por criticar política sanitária de Trump

A advogada Renata Castro criticou em sua página pessoal no Facebook a posição da administração atual com relação ao coronavírus

Nessa semana, o Presidente Donald Trump provocou surpresa e ultraje entre legisladores, agentes de saúde e ativistas ao dizer que o coronavírus não representava uma ameaça aos EUA. Além disso, ele nomeou o Vice-Presidente Mike Pence como encarregado das políticas de contenção do vírus no país. Vale lembrar que Pence foi duramente criticado pelo trabalho péssimo feito na Indiana com relação às diretrizes de combate ao vírus HIV.

Impressionada com os comentários de Trump, a advogada de imigração, Renata Castro, que possui escritório em Pompano Beach (FL), postou em sua página pessoal no Facebook a seguinte declaração em inglês: “Se eu contrair o coronavírus, vou participar de todos os comícios do MAGA” (Sigla que significa: Tornar a América Grande Novamente, em tradução livre). Minutos depois, a postagem foi compartilhada num website republicano e, consequentemente, a brasileira recebeu uma avalanche de ameaças, incluindo de morte.

Ela relatou que um estadunidense a telefonou diversas vezes, ameaçando ir ao escritório dela armado e “matar todo mundo”, xingando todos. Curiosamente, entre os “ofendidos” com a postagem da advogada, estão imigrantes brasileiros. Além disso, muitos internautas ameaçaram até denunciá-la a Ordem dos Advogados na Flórida (BAR-FL); mesmo que o incidente não tenha nada a ver com a profissão exercida por dela.

Assustada com a repercussão da postagem, a advogada contatou a polícia local, entretanto, relatou que as autoridades de segurança pareceram “não ter levado muito a sério” a denúncia feita por ela. A brasileira especula que, talvez, tenha sido pelo fato de ela ser imigrante. Apesar das mensagens de ódio e intolerância recebidas, Castro disse que está tranquila e não se arrepende de ter postado a mensagem.

. O direito de expressão:

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), do qual os EUA são parte, declaram que os indivíduos têm direito de expressão; esse direito inclui a liberdade de buscar, receber e divulgar informações e ideias de todos os tipos. Os EUA salvaguardam esse direito por meio da 1ª Emenda da Constituição, que prevê que “o Congresso não fará nenhuma lei a respeito do estabelecimento de uma religião, ou proibindo o livre exercício dela; ou cerceando a liberdade de expressão ou de imprensa; ou o direito do povo se reunir pacificamente e dirigir petições ao governo para a reparação de injustiças”.

A Constituição dos EUA protege até mesmo o discurso mais ofensivo e controverso da repressão do governo, e permite a regulamentação da expressão somente sob determinadas circunstâncias limitadas e restritas. O sistema americano é construído em cima da ideia de que o intercâmbio livre e aberto de ideias encoraja a compreensão, promove a busca pela verdade e permite a refutação de falsidades.