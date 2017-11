Brasileira e marido morrem em acidente de carro na FL

Michelle e Mark Livingston retornavam de uma viagem ao sul da Flórida

Correndo contra o tempo, o chefe do Batalhão do Corpo de Bombeiros do Xerife de Broward, Michael Welbaum, correu em direção das águas escuras do canal Alligator Alley, no sul da Flórida. Testemunhas informaram que jipe havia estourado um pneu, perdeu a direção e caiu no canal. O automóvel ficou totalmente submerso, fazendo com que Welbaum e 2 testemunhas nadassem em direção à algumas borbulhas na superfície. Entretanto, a água era escura e profunda demais para salvar o casal Kevin, de 42 anos, e Michelle Makiyama Livingston, de 35 anos. No domingo (26), eles estavam a caminho de casa em Tampa (FL), após passarem o feriado de Thanksgiving no sul da Flórida. As informações são do jornal Tampa Bay.

“Todos estavam agitados, tentando fazer algo”, relatou Welbaum na segunda-feira (27). “Você presencia algo assim, você quer ajudar. Entretanto, algumas vezes é impossível”.

Kevin e Michelle se conheceram em Tóquio. O caçula de 3 irmãos, ele nasceu em Fort Lauderdale (FL) e foi criado em Tampa (FL). Ele jogou futebol americano na Jesuit High School e graduou-se na Academia Naval dos EUA em 1998. Livingston serviu 18 anos na Marinha, especializando-se em inteligência e criptologia. Ele foi lotado no USS Enterprise, um porta-aviões nuclear, que foi enviado ao Oriente Médio depois dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, informou Brian Livingston, irmão da vítima.

Já Michelle nasceu em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, filha de pai brasileiro e mãe japonesa. Ela foi criada na cidade natal, mas mudou-se posteriormente para Tóquio, Japão, para ficar próxima da mãe e outros familiares. Quando a conheceu, Kevin ficou impressionado. “Ela falava quatro idiomas e ele ficou instantaneamente atraído pela inteligência dela”, recordou Brian. “Ela era muito dinâmica, vinda de duas culturas, ele achou isso imensamente interessante”.

A brasileira estava feliz no Japão, mas concordou em imigrar aos EUA para viver com Kevin. Eles se casaram em abril de 2010, pouco depois de chegarem à Flórida. O casal morou em Fort Lauderdale, quando Kevin trabalhava para o Departamento de Defesa Nacional e posteriormente como engenheiro da Apple. Eles se mudaram para Tampa em 2016, depois que ele foi contratado pela Zeppelin Systems, uma companhia internacional de design e manufatura com escritório em Odessa (FL).

Michelle era proprietária de uma companhia que vende peças para companhias aéreas privadas, a Premier Air International. Ela se preparava para se naturalizar norte-americana. “Considerando que, inicialmente, ela não queria imigrar, para tomar a decisão de se tornar cidadã foi bastante significante para a nossa família”, disse Brian.

O casal viajou pelos EUA e o mundo. Eles ainda possuem uma casa em Fort Lauderdale e a casa em Tampa, no bairro de Forest Hills, fica próxima de carro da residência dos pais de Kevin, Steve e Linda, e dos irmãos Brian e Tim. Este ano, ele e Michelle decidiram passar o Thanksgiving com amigos no sul do estado. Eles retornaram na manhã do feriado. Kevin contatou o irmão no mesmo dia para desejar-lhe um bom feriado. “Ele estava se divertindo muito”, relatou Brian.

O Sargento Mark Wysocky, porta-voz da Patrulha Rodoviária, disse que as autoridades ainda investigam as causas do acidente.